El argentino Tirante apea a Bautista y pasa a segunda ronda en Madrid

El argentino Thiago Agustín Tirante se metió en segunda ronda del Masters 1000 de Madrid al ganar este miércoles al español Roberto Bautista por 6-2 y 6-4.

Tirante, de 25 años, se medirá en la siguiente fase al estadounidense Tommy Paul, 15º cabeza de serie.

En su despedida del torneo de Madrid, el veterano Bautista que anunció su retirada para finales de este año, no pudo con la potencia y fortaleza física del argentino, número 75 del mundo.

El español, de 38 años, sufrió pronto las embestidas de Tirante, que en el quinto juego gozó de tres pelotas de rotura, de las que el español, sólo pudo levantar la primera para quedar 3-2 por detrás.

El argentino hizo sufrir al español al que encajó hasta siete saques directos.

Con 4-2, dos dobles faltas de Bautista impulsaron a Tirante que volvió a romper el servicio del español para ponerse 5-2 y cerrar el set con su servicio.

Bautista reaccionó en el segundo set, pero sólo aguantó hasta el 3-3 cuando Tirante volvió a quebrar el servicio del español para ponerse en ventaja 4-3.

Esta rotura fue un mazazo para el español que bajó los brazos sin poder reaccionar ante un Tirante que consolidó su ventaja con su saque, antes de llevarse el último juego en blanco para ganar el partido.

Antes, el peruano Ignacio Buse se llevó su primera victoria en un Masters 1000 al imponerse al francés Adrian Mannarino por 6-4, 6-2.

Buse, de 22 años, se enfrentará en la siguiente ronda al también francés Arthur Fils, flamante vencedor el domingo pasado del torneo de Barcelona.

En otro encuentro del día, el croata Marin Cilic sufrió para ganar al belga Zizou Bergs por 4-6, 6-3, 6-4 y pasar a la siguiente ronda donde le espera el brasileño Joao Fonseca.

- Resultados del miércoles en el ATP 1000 de Madrid:

. Individual masculino - Primera ronda:

Thiago Tirante (ARG) a Roberto Bautista (ESP) 6-2, 6-4

Vít Kopriva (CZE) a Zhang Zhizhen (CHN) 6-2, 6-0

Dusan Lajovic (SRB) a Lorenzo Sonego (ITA) 6-3, 7-6 (7/1)

Marin Cilic (CRO) a Zizou Bergs (BEL) 4-6, 6-3, 6-4

Dino Prizmic (CRO) a Matteo Berrettini (ITA) 6-3, 6-4

Ignacio Buse (PER) a Adrian Mannarino (FRA) 6-4, 6-2

Emilio Nava (USA) a Jenson Brooksby (USA) 6-3, 7-5

Jan-Lennard Struff (GER) a Alexandre Muller (FRA) 7-6 (7/3), 6-0

Damir Dzumhur (BIH) a Mattia Bellucci (ITA) 6-2, 6-4

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