El argentino Tirante dice adiós en cuartos de Cincinnati ante Fils

El recorrido de ensueño del argentino Thiago Tirante en el Masters 1000 de Cincinnati terminó el jueves en cuartos de final con una contundente derrota ante el francés Arthur Fils.

El jugador galo, número 21 de la ATP, arrolló a Tirante (50º) por 6-3 y 6-2 en sólo 64 minutos de juego del último partido de la jornada en Cincinnati (estado de Ohio).

Fils, que se medirá en semifinales al italiano Flavio Cobolli, neutralizó el mejor arma de Tirante, su potente servicio, y lo superó en todo tipo de registros.

El tenista de La Plata, en sus primeros cuartos de Masters 1000 a los 25 años, aspiraba a dar otra campanada en Cincinnati, donde fue el verdugo de Novak Djokovic en el estreno del gigante serbio.

Tirante le facilitó la tarea a Fils con varios errores clave en el primer set. Con el parcial avanzando en máxima igualdad, el argentino cometió una doble falta que entregó la primera oportunidad de break a Fils, que la capitalizó para avanzarse 5-3 y embolsarse el set con su servicio.

Al argentino le costó encajar el golpe y Fils le asestó otros dos breaks para adelantarse 5-1 en el segundo set, margen suficiente para frenar la última reacción del argentino.

Tirante, en cualquier caso, se convirtió esta semana en el segundo tenista albiceleste en activo que ha alcanzado unos cuartos de nivel Masters 1000, tras Francisco Cerúndolo, y el primero en llegar a esas alturas de Cincinnati desde Juan Martín del Potro en 2018.

De su parte Fils, de 22 años, avanzó a sus terceras semifinales Masters 1000 del año tras las de Miami y Madrid.