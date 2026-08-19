El Arsenal defiende la Premier League ante unos rivales en recomposición

Todos contra el Arsenal: el equipo londinense, que en mayo reconquistó la Premier League después de 22 años, pone en juego su trono en la nueva temporada, en la que sus principales rivales, Manchester City, Liverpool o Chelsea entre ellos, están en proceso de reconstrucción.

Si bien los Gunners apuestan por la continuidad con el proyecto de Mikel Arteta, en el puesto desde finales de 2019 y que hizo además al equipo del norte de Londres subcampeón de Europa la pasada campaña, otros gigantes de la todopoderosa Premier tienen caras nuevas en sus banquillos.

En el Manchester City terminó la década prodigiosa de Pep Guardiola y ahora tiene al frente al italiano Enzo Maresca, mientras que Liverpool y Chelsea esperan encontrar su Arteta particular en la figura de sus nuevos entrenadores españoles, Andoni Iraola y Xabi Alonso, respectivamente.

- "Estamos preparados" -

Por el momento, las sensaciones son muy buenas para el Arsenal, que el domingo arrolló 3-0 al Manchester City en la Community Shield, la Supercopa inglesa.

"Hemos hecho un gran fútbol. Ha sido un gran partido, una manera espléndida de empezar la temporada. Hoy hemos demostrado nuestro nivel y que estamos preparados", celebró el mediocampista noruego Martin Odegaard, uno de los goleadores de ese partido.

Dos de las asistencias fueron conseguidas por uno de los recién llegados, el mediocampista griego Christos Tzolis, fichaje estelar del equipo junto a otro hombre del centro del campo, el brasileño Bruno Guimarães.

"Las ganas están ahí. Queremos volver a saborear ser campeones. Sabemos que la tarea será difícil y que nos van a pedir mucho esta temporada", admitió Arteta.

- Era post-Guardiola -

En el Etihad Stadium, el listón está altísimo para Maresca: Guardiola falló en la conquista de la Premier League en sus dos últimas temporadas en el club, pero antes había logrado el trofeo en seis temporadas de siete hasta 2024, además de dar al equipo su hasta ahora única corona en la Liga de Campeones.

Maresca dio una Conference League y un Mundial de Clubes al Chelsea, pero tiene todo por demostrar en un equipo donde la exigencia será altísima.

Para ayudarle en esta nueva etapa, los dirigentes han tirado de talonario para traer al mediocampista Elliot Anderson, hasta ahora en el Nottingham Forest, por una cantidad estimada por la prensa en 116 millones de libras (135 millones de euros o 153 millones de dólares), además de mantener en el plantel al atacante noruego Erling Haaland, que durante la campaña a la presidencia del Real Madrid llegó a entrar en la ruleta de rumores como posible incorporación del equipo español.

- Nuevo ciclo -

En el Liverpool también hay sensación de inicio de nuevo ciclo.

El club fue campeón en 2025 con Arne Slot, que tuvo una segunda temporada mucho más negativa y abandonó el club, al igual que el emblemático atacante Mohamed Salah.

Iraola, que brilló en su última etapa haciendo muy competitivo al habitualmente modesto Bournemouth, es el encargado de enderezar el rumbo.

En el Chelsea también habrá entrenador español, Xabi Alonso, que afronta su primera aventura desde su salida a principios de año del Real Madrid.

Los Blues, apenas décimos en la última temporada, han hecho también un esfuerzo importante en el mercado y, entre otros, ha llegado a Stamford Bridge el mediocampista ofensivo Morgan Rogers, que estaba en el Aston Villa y por el que se pagaron 117 millones de libras (137 millones de euros o 157 millones de dólares).

- Efecto Carrick -

El Manchester United, que después de la irregular y convulsa etapa de Amorim mejoró sensiblemente con Michael Carrick, afronta con altas expectativas la nueva temporada, después de haber terminado tercero la anterior y regresar a la Liga de Campeones.

El equipo de Old Trafford no es campeón desde 2013 y la misión no será sencilla, pero para ello fichó entre otros al belga Youri Tielemans, que abandonó el Aston Villa de Unai Emery, que parece debilitado de cara al nuevo curso por esta salida y la de Morgan Rogers.

El Tottenham de Roberto De Zerbi, que se libró del descenso agónicamente la pasada temporada, es una de las incógnitas antes de que el balón eche a rodar en Inglaterra.