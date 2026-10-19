El australiano Ben Simmons se rompe el tendón de Aquiles a dos días del inicio de la NBA

El regreso a la NBA de Ben Simmons sufrió un duro revés el domingo. Su equipo, Sacramento Kings, anunció que el australiano se rompió el tendón de Aquiles derecho durante un entrenamiento.

Simmons se perdió la temporada pasada por persistentes lesiones de espalda, pero en septiembre acordó un contrato de un año con los Kings. El base de 30 años fue la primera elección del draft de 2016 por Filadelfia, pero se perdió la campaña 2016-2017 por una fractura en el pie derecho.

"El escolta Ben Simmons se lesionó durante un ejercicio en vivo en la práctica del domingo", dijeron los Kings en un comunicado.

"Una resonancia magnética reveló una rotura del tendón de Aquiles derecho. Simmons se someterá a una cirugía. Se proporcionarán más actualizaciones cuando corresponda", agregó la franquicia de Sacramento.

Simmons ganó el premio al Novato del Año en 2018, pero su etapa en Filadelfia, marcada por las lesiones, terminó de forma agria en 2022 y su último partido en la NBA fue a principios de 2025 como suplente de Los Angeles Clippers.

El australiano ha promediado 13,1 puntos, 7,4 rebotes y 7,2 asistencias por partido en ocho temporadas en la NBA, registrando sus mejores números con los 76ers antes de ausentarse en la campaña 2021-2022. Luego fue traspasado a Brooklyn, donde tuvo dificultades y fue liberado en 2025 antes de terminar la temporada con los Clippers.