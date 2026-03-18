El Autódromo Panamá será el escenario de una jornada histórica para el deporte motor latinoamericano

El Gran Premio Panamá 2026 contará con la participación de al menos 50 vehículos, pilotos de talla mundial y un espectáculo musical de primer orden. El evento, que incluye tres categorías, está pautado para el próximo 21 de marzo. Durante la jornada, se celebrará la primera fecha del GT Challenge de las Américas, la segunda fecha del campeonato TCR Panamá y el torneo local de Súper Turismo.

El GT Challenge presenta una parrilla de más de 20 vehículos, la de mayor participación en la historia del Autódromo Panamá. Entre los autos confirmados destacan cinco Lamborghinis, cuatro Porsches, un Mercedes-AMG de última generación y un McLaren de edición limitada, del cual solo existen 15 unidades en el mundo.

El Gran Premio Panamá reunirá a figuras de distintas latitudes. El piloto panameño Pedro Tuñón representará al país en la categoría Súper Turismo, consolidándose como una de las caras nacionales de este hito automovilístico. En la categoría GT Challenge competirá Franklyn Boodram, quien llega junto al Speedway Team con una alineación de lujo que incluye a su hijo Zachary y a Ricardo Vera, piloto puertorriqueño con un historial sobresaliente que incluye victorias en Europa y un podio en las 24 Horas de Daytona; Vera hará su debut en el GT Challenge durante este Gran Premio.

Boodram, quien ha competido en el Autódromo Panamá en múltiples ocasiones, no ocultó su afecto por el equipo organizador. El piloto destacó la calidez con la que es recibido y el profesionalismo del equipo técnico como factores determinantes para su regreso temporada tras temporada. “El equipo del Autódromo Panamá te hace sentir en casa. Eso no tiene precio en este deporte”, expresó.

En la Copa Davivienda TCR Panamá, la representación estadounidense estará a cargo de Logan Frost, originario de California, quien llega atraído por el alto nivel competitivo de la categoría y la creciente cultura del motor en la región.

Alianzas que impulsan el eventoAutocentro es el patrocinador y presentador oficial del Gran Premio Panamá 2026, acompañado por Interstate como marca de alto rendimiento. Este evento representa un paso significativo en la estrategia de diversificación de la oferta turística nacional. Por ello, se ha organizado una cartelera artística que incluye un espectáculo en vivo con Sammy y Sandra Sandoval, actos protocolares junto a la Banda del Senafront, la presentación del artista internacional Buxxi, la banda Océano y un cierre estelar a cargo del reconocido DJ Leo.

Además, a través del programa Grid Kids, 25 niños apasionados por el karting y futuros pilotos del país serán los invitados especiales. Ellos vivirán una experiencia única con acceso al Pit Party, participación en el Grid Walk portando las banderas de los pilotos, un conversatorio exclusivo y diversos espacios de convivencia.

Los organizadores informaron que la demanda de entradas ha superado las expectativas, confirmando que algunas zonas ya se encuentran en sold out. Los boletos restantes están disponibles a través de los canales oficiales del evento. Se recomienda asegurar el acceso con anticipación dado el alto nivel de convocatoria.