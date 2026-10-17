El Barça vuelve a golear y ya piensa en el PSG en la Champions

A tres días de la visita al Paris Saint-Germain (PSG) y a una semana del Clásico español en liga frente al Real Madrid, el FC Barcelona sufrió pero terminó doblegando al Betis (5-2) este sábado en Sevilla con un golazo inicial del imparable Lamine Yamal.

Los azulgranas firmaron su novena victoria en igual número de jornadas de la liga española, once triunfos en total para un equipo que solo ha sabido vencer en este primer tramo de la temporada.

En los albores de una semana decisiva, el vigente bicampeón de España salió vencedor de una bonita batalla en el estadio de La Cartuja gracias a una nueva joya de Lamine Yamal (10’).

El prodigio español, además, fue el autor de la asistencia decisiva en la segunda parte para el brasileño Gabriel Jesus (52’). Rodri (41’), con dos cabezazos, Eric García (63’) y Dani Olmo (81’) sellaron la cuenta para el líder.

El Betis (3º, 19 puntos) igualó el marcador en dos ocasiones por medio del argentino Valentín Gómez (27’, 1-1) y el exazulgrana Abde Ezzalzouli (53’, 3-2), antes de terminar el encuentro con diez debido a que el uruguayo Facundo Bernal fue expulsado por un cabezazo tras una discusión con Yamal (54’).

El argentino Giovani Lo Celso creyó haber empatado al final de la primera parte con una bonita media volea, pero su gol fue anulado por una mano del colombiano Juan Camilo “Cucho” Hernández en el origen de la acción (43’).

El Barça (1º, 27 puntos) llegará el martes al Parque de los Príncipes como el único equipo de Europa que ha ganado sus once primeros partidos en todas las competiciones.

Además, cuenta provisionalmente con nueve unidades de ventaja sobre el Real Madrid (4º, 18 puntos), que recibe el domingo al Sevilla FC (5º, 14 puntos).

Es la primera vez en la historia que los azulgranas ganan sus nueve primeros partidos de Liga.

Antes, un golazo de Álex Baena cuando solo quedaba un minuto para cumplirse el tiempo reglamentario dio el triunfo al Atlético de Madrid en su visita al Espanyol (1-0).

Con este triunfo, el equipo que entrena el argentino Diego Simeone se coloca en segunda posición de la tabla, a cinco puntos del Barcelona.

El próximo rival en el panorama azulgrana

Tres días después de la exhibición ante el Manchester City en la Liga de Campeones de Europa (4-2), el PSG remontó este sábado en casa del Estrasburgo (3-1) gracias a la entrada de Ousmane Dembélé.

En el estadio de la Meinau, los hombres del entrenador español Luis Enrique tenían la oportunidad de confirmar su regreso en el campeonato tras un inicio de temporada tambaleante.

Con su triunfo el PSG es líder provisional de la Ligue 1 con 14 puntos, los mismo que el Lille, que empató en casa ante el Brest (1-1).

El Mónaco, también con 14, podría recuperar la primera plaza en caso de puntuar el domingo frente al Lorient. Una unidad menos tiene el Rennes, que visita al París FC.

Profundamente renovado en su once y sin la intensidad del miércoles en Mánchester, los parisinos lograron encadenar un cuarto triunfo consecutivo en Ligue 1 cuando todo parecía muy mal encaminado.

Tras entrar a la hora de juego (63’), Ousmane Dembélé volvió a meter al PSG en la pelea por el campeonato, cobrando plena confianza antes del choque europeo del martes contra el Barça en el Parque de los Príncipes.

- Gol, asistencia y pase clave -

El Mosquito firmó una asistencia, un gol (tras fallar un penalti) y dio un pase que generó otro tanto.

Como contra Le Mans el pasado fin de semana (victoria 3-1), Luis Enrique hizo una amplia rotación de su plantilla, confirmando que casi puede contar con equipo para el campeonato y otro para la Champions.

Pero incluso con el lujo de disponer de profundidad de banquillo, el PSG estuvo mucho menos brillante, salvo en algunas acciones peligrosas al inicio del partido: Maghnes Akliouche cruzó demasiado su disparo (9’) y el cabezazo de Ferran Torres salió desviado (11’).

“Cada vez, tenemos un plan a corto, medio y largo plazo”, dijo el técnico el viernes ante la prensa. El DT alineó una línea defensiva totalmente renovada con Warren Zaïre-Emery, Illia Zabarnyi, Lucas Hernández y Lucas Digne.

Los dos últimos fueron responsables en el gol que abrió el marcador para el Estrasburgo: Lucas Hernández no salió a tapar a Giovanni Reyna, que tuvo tiempo de darse la vuelta para rematar raso al primer palo y batir a Matveï Safonov.

En cambio, el guardameta parisino se estiró a la perfección ante un cabezazo bien colocado de Conrad Harder (50’).

El ruso también cerró bien su primer palo – su punto débil – ante un disparo del danés (68’).

- Nuno Mendes, lesionado -

Visiblemente descontento con la actuación de algunos, el entrenador español realizó cambios tempraneros en el partido (53’), dando entrada a Vitinha, Désiré Doué y Nuno Mendes, que se retiró lesionado al final del encuentro.

A la hora de juego, hizo entrar a Dembélé en lugar de Khvicha Kvaratskhelia, de nuevo autor de un partido sombrío y que nunca fue realmente peligroso.

Fueron precisamente sus jugadores para las grandes noches quienes lo cambiaron todo.

Pocos minutos después, Doué provocó una mano en el área del Estrasburgo, pero Dembélé lanzó fuera su penalti (72’) y alargó aún más la lista de fracasos de los parisinos en este ejercicio en pleno partido. Fue el tercer penalti fallado en tres encuentros, con tres lanzadores diferentes.

- “Nos falta un especialista” -

Luis Enrique se refirió al asunto en rueda de prensa: “Es verdad que es una estadística difícil de juzgar. Pero cada vez que hemos jugado una final, hemos tenido tiradores de calidad”.

“Tenemos muchos jugadores que pueden tirar pero es verdad que nos falta un especialista”, añadió.

Mucho mejor en el juego y más peligroso, el PSG igualó acto seguido gracias a Illia Zabarnyi, solo delante del arco y asistido por el Balón de Oro Dembélé (77’).

Menos de diez minutos después, Dembélé dio la vuelta al partido con un disparo al borde del área (85’), antes de jugar con Torres para el gol definitivo de Doué (90’).

Enfrente, el Estrasburgo prolonga su mala racha con su tercera derrota consecutiva (Paris FC y Niza antes).