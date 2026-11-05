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El Barcelona renueva a Raphinha hasta 2030

El Barcelona renueva a Raphinha hasta 2030
El atacante brasileño del Barcelona Raphinha celebra el segundo gol de su equipo en el partido de LaLiga contra el Sevilla en el estadio Sánchez Pizjuán el 19 de septiembre de 2026 Jorge Guerrero
AFP
05 de noviembre de 2026

Autor de un espectacular inicio de temporada, el capitán del FC Barcelona Raphinha renovó su contrato hasta 2030 este jueves, anunció el club español.

"Una declaración de intenciones. Nuestro querido capitán seguirá liderando nuestro proyecto hasta 2030", señaló el Barça en un comunicado.

El delantero brasileño de 29 años, cuyo contrato terminaba en 2028, había declarado en septiembre en una entrevista que deseaba continuar su aventura en Barcelona e incluso terminar en la capital catalana su carrera.

El director deportivo del Barça, Deco, había anunciado entonces un acuerdo con el exjugador del Rennes, ascendido a capitán esta temporada tras las salidas de Ronald Araujo y Marc André ter Stegen.

Recolocado como delantero centro tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres, Raphinha es el jugador más decisivo de Europa desde el inicio de la temporada, con 19 goles y tres asistencias en trece partidos en todas las competiciones.

Fichado por el Barça en 2022, el brasileño se transformó en un temible rematador y líder de ataque desde la llegada del entrenador alemán Hansi Flick en 2024.

Ha sido un elemento fundamental en los dos últimos títulos consecutivos de Liga (2025 y 2026).

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