Mermado por una plaga de lesiones, el Bayern Munich visita el miércoles al Lille francés en Liga de Campeones, envuelto en una polémica desatada por el propio gigante bávaro en torno a su estrella de la medular, Jamal Musiala.

Actualmente en el puesto 13 del grupo único de 36 equipos, el Bayern, semifinalista en la pasada edición, necesita sumar de tres en tres si quiere evitar una peligrosa ronda de repechaje de acceso a octavos.

Y deberá hacerlo sin el Balón de Oro, Harry Kane. El goleador inglés fue el último en unirse a la enfermería tras su lesión de tobillo producida el viernes pasado, que probablemente lo mantendrá en el dique seco hasta febrero.

Pero el Bayern hace frente los últimos días a otro dosier caliente de repercusiones impredecibles, con Musiala como protagonista.

El talentoso volante internacional alemán regresó luego de dos meses de baja en el partido de la semana pasada, en medio de acusaciones a la dirección del club de presionar al centrocampista para que aceptase una merma salarial.

Una polémica surgida apenas un día antes de anunciar una cifra récord de ingresos, de más de mil millones de dólares.

- Problema de salud -

El pasado mes de agosto, Musiala reveló que sufría un "trastorno neurológico" que puede provocar "convulsiones temporales pero tratables", después de haberse desplomado dos veces sobre el campo durante la pretemporada.

Tras su regreso, el influyente dirigente del club Karl-Heinz Rummenigge declaró a la televisión alemana que era poco probable que el centrocampista de 23 años recuperase su antiguo nivel debido a la afección, y que debería considerar una reducción salarial.

"Si no vuelve a ser el Jamal de antes, entonces tenemos que mantener una conversación con su familia, con el jugador y, sobre todo, con su agencia, porque, francamente, las cifras económicas actuales dejarían de ser justificables", lanzó Rummenigge ante el micrófono de Sky Alemania.

Las declaraciones de Rummenigge fueron contundentes, pero replicaron las realizadas por el expresidente y también hombre fuerte Uli Hoeness, junto con el actual director ejecutivo Jan-Christian Dreesen.

El domingo, el sindicato de jugadores FIFPRO arremetió contra el Bayern, acusando al club de llevar a cabo una "campaña coordinada para presionar a Musiala y a sus representantes" para que aceptaran una reducción salarial.

"Creo que los responsables se han marcado aquí un auténtico gol en propia puerta", se sumó en defensa del jugador el presidente del sindicato alemán de futbolistas VDV, Carsten Ramelow.

Lothar Matthäus, campeón del mundo en 1990 y del Balón de Oro, que no se caracteriza por evitar el choque con Hoeness y la directiva del Bayern, sentenció que el club debería brindar a Musiala "todo el apoyo posible".

- Enfermería llena; oportunidad para Musiala -

Por su parte, el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, y el poderoso director deportivo Max Eberl manifestaron públicamente su apoyo a Musiala.

"El entrenador tiene que ser quien crea en el jugador. Y si conseguimos que vuelva, todos ganan: el club, los aficionados... y todo el fútbol alemán", explicó Kompany, que el viernes regresó tras un mes de baja después de haber sido hospitalizado en octubre por una irritación meníngea.

La crisis de lesiones del Bayern le ha brindado a Musiala la oportunidad de demostrar su importancia para el club si se convierte en protagonista en los próximos meses.

Musiala no se ha pronunciado directamente sobre la polémica, pero dio una idea de cómo se abstrae de la presión y las críticas en un evento para aficionados este fin de semana.

"Sigo aprendiendo... Demasiada presión no es buena, pero el hambre de victoria es importante", proclamó.

Además de Kane, Serge Gnabry, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Michael Olise y el capitán Manuel Neuer se perderán el partido del miércoles.

Y el colombiano Luis Díaz es duda a pesar de que participó en el entrenamiento de este lunes, de forma que el único hombre de ataque cuya presencia está confirmada es el joven extremo de 18 años Lennart Karl.