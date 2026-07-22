El belga Philipsen festeja por fin un triunfo de etapa en este Tour

El belga Jasper Philipsen abrió por fin su contador de triunfos de etapa en el Tour de Francia 2026 al ganar la decimoséptima, este miércoles en Voiran, imponiéndose al esprint en un grupo de una treintena de corredores, en esta jornada de transición para los favoritos.

Perfectamente ayudado en el tramo final por su compañero Mathieu van der Poel, el velocista del Alpecin terminó cruzando la meta por delante del suizo Mauro Schmid y del neerlandés Olav Kooij para conseguir su undécima victoria en la Grande Boucle pero la primera en esta edición.

Los primeros de la clasificación general, entre ellos el maillot amarillo Tadej Pogacar, figuraban en un segundo pelotón, distanciado en varios minutos del grupo de cabeza.

Antes de tres etapas de montaña en los Alpes, el esloveno Pogacar conserva su ventaja 4 minutos y 32 segundos sobre el segundo, el belga Remco Evenepoel.

El equipo Alpecin consigue su segundo triunfo de etapa en esta 113ª edición de la ronda gala, después del éxito de Van der Poel en Ussel, mientras que Bélgica acumula ya seis triunfos para sus corredores en este Tour de 2026, después de los tres de Tim Merlier -que abandonó después- y los dos de Evenepoel, que ganó el domingo en Plateau de Solaison y el martes en la contrarreloj de Thonon-les-Bains.

Para Philipsen es además un enorme alivio después de haber acariciado el triunfo varias veces en este Tour: su alegría era evidente y permaneció tumbado en el suelo en la meta para saborear su victoria.

Gracias a este triunfo, Philipsen se aproxima al maillot verde de la clasificación por puntos, situándose a solo siete puntos del danés Mads Pedersen, octavo en la etapa de este miércoles.

El día estuvo muy animado, con múltiples ataques que rompieron el pelotón en varios grupos y que por unos momentos llegaron a poner en apuros al mexicano Isaac del Toro, tercero de la clasificación general.

Un grupo de dieciséis hombres, entre ellos Van der Poel y el hiperactivo Quinn Simmons, dominó durante largo tiempo, hasta que fueron alcanzados por seis corredores, entre ellos Pedersen y Jasper Stuyven.

Ese último probó suerte en solitario en la parte final, antes de ser neutralizado a poco más de tres kilómetros de la meta, situada en la subida de la Commanderie.

En ese final, Van der Poel protegió a Philipsen y en la última recta el belga dio una lección de fuerza.