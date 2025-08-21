El belga Tim Merlier gana la primera etapa del Tour del Benelux

El campeón de Europa, Tim Merlier, ganó al esprint la primera etapa del Tour ciclista del Benelux, disputada este miércoles entre Terneuzen y Breskens, en Países Bajos.

El belga del equipo Soudal-Quick-Step superó en la meta a su compatriota Arnaud De Lie (Lotto) y al colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), al término de un trazado plano de 182 kilómetros, en el arranque de una ronda de cinco etapas.

Una escapada de dieciséis corredores mantuvo una ventaja de alrededor de una veintena de segundos durante casi 70 kilómetros, antes de ser absorbida a cinco kilómetros de la línea.

El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), que abandonó en el reciente Tour de Francia en la 16ª etapa por una neumonía, regresó en esta jornada a la competición, en la que se mostró activo en los puestos de cabeza antes de la resolución al esprint.

Merlier, de 32 años, sumó la 63ª victoria de su carrera y la 13ª de esta temporada, lo que le iguala numéricamente con el danés Mads Pedersen y el esloveno Tadej Pogacar.

El campeón europeo sumó dos triunfos de etapa en el Tour de Francia de este año.

En la general, Merlier supera al portugués Rui Oliveira (UAE) y al belga Dries De Bondt (DAT), que se repartieron los segundos de bonificación en los tres esprints intermedios.

El jueves, la segunda etapa llevará al pelotón de Blankenberge a Ardooie, cruzando la frontera con Bélgica.

- Clasificación de la 1ª etapa del Renewi Tour (Tour del Benelux):

1. Tim Merlier (BEL/SOQ) los 182,6 km en 3 h 40:05.

(media: 49,8 km/h)

2. Arnaud De Lie (BEL/LTD) a 0.

3. Juan Sebastián Molano (COL/UAD) 0.

4. Pavel Bittner (CZE/DFP) 0.

5. Biniam Girmay (ERI/IWA) 0.

6. Ben Turner (GBR/IGD) 0.

7. Olav Kooij (NED/TVL) 0.

8. Davide Ballerini (ITA/AST) 0.

9. Fernando Gaviria (COL/MOV) 0.

10. Simon Dehairs (BEL/ADC) 0.

- Clasificación general:

1. Tim Merlier (BEL/SOQ) 3 h 39:55.

2. Rui Oliveira (POR/UAD) a 2.

3. Dries De Bondt (BEL/DAT) 3.

4. Arnaud De Lie (BEL/LTD) 4.

5. Juan Sebastián Molano (COL/UAD) 6.

6. Jarrod Drizners (AUS/LTD) 7.

7. Pavel Bittner (CZE/DFP) 10.

8. Biniam Girmay (ERI/IWA) 10.

9. Ben Turner (GBR/IGD) 10.

10. Olav Kooij (NED/TVL) 10.