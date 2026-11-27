El Bournemouth inglés se convirtió en el nuevo líder de la Europa League al ganar 2-1 en casa del Celta de Vigo, uno de los tres clubes españoles derrotados este jueves en los torneos continentales.

Con un pleno de 15 puntos, el Bournemouth es el único equipo que ha ganado los cinco partidos.

Cortaron la racha triunfal los otros dos equipos que habían ganado en las cuatro primeras fechas del torneo, el Ferencvaros húngaro (3º, 13), que empató 0-0 en casa con el Celje esloveno, y el Benfica portugués (5º, 12), que fue vapuleado 4-0 en la República Checa por el Viktoria Pilsen.

En segundo lugar, con 13 puntos, se colocó ahora la Juventus italiana, que goleó 4-1 al Omonia Nicosia chipriota y se asienta en el Top 8 que clasifica a octavos de final sin necesidad de pasar por la repesca.

- Contra las cuerdas -

Lejos de la clasificación están por ahora los dos clubes españoles que participan en esta competición.

El Celta está incluso en una situación crítica, con solo tres puntos de quince posibles y apenas 32º de los 36 equipos del grupo único del torneo.

Iago Aspas había adelantado a los gallegos en el 19' en su estadio de Balaídos, pero el Bournemouth remontó después gracias al hispano-uruguayo Álvaro Rodríguez (47') y al brasileño Rayan (78').

La Real Sociedad salió del Top 24 y de los puestos de repesca para caer a una inquietante 27ª posición con 5 puntos al perder 2-1 ante el Crystal Palace (12º, 8).

Como le ocurrió al Celta, la Real perdió a pesar de adelantarse, en el 66' por medio del senegalés Mamadou Sarr, pero el Palace reaccionó luego con un penal transformado por el francés Jean-Philippe Mateta (73') y un gol de Dwight McNeil (82').

- Mónaco lidera la Conference -

En la Conference League, el mal día español se completó con el revés del Getafe por 1-0 en casa del Iberia Tiflis georgiano.

El equipo madrileño es solo 34º de los 36 participantes, con un único punto en cuatro jornadas.

El pésimo balance español en esta jornada de Europa y Conference League contrasta con los cinco triunfos registrados entre martes y miércoles por los cinco clubes españoles (Real Madrid, Barcelona, Atlético, Villarreal, Betis) que toman parte en la Liga de Campeones, el principal torneo continental.

Lidera la Conference, el tercer torneo de clubes de la UEFA, el Mónaco del entrenador brasileño Filipe Luís, que venció 3-2 este jueves en Escocia al Hearts y es el único con un pleno de cuatro victorias (12 puntos).

- Incidentes violentos -

La nota negativa de la jornada estuvo marcada por incidentes violentos en dos duelos de Europa League, en Georgia y Francia.

Por motivos de seguridad, el Besiktas turco había tenido que deslocalizar a Batumi, en Georgia, su partido como local ante el israelí Hapoel Beer Sheva, en un contexto de enorme tensión entre los países de los dos equipos, especialmente desde la guerra en Gaza.

El Besiktas y la Federación Turca de Fútbol denunciaron violencia policial contra hinchas propalestinos de su club, que según los medios habían desplegado una bandera palestina.

El choque estuvo interrumpido pero luego pudo terminar, con victoria del Besiktas por 2-1.

Por su parte, varios hinchas búlgaros del Levski Sofía resultaron heridos y cinco fueron hospitalizados tras enfrentamientos con aficionados del Marsella.

El club francés se impuso 1-0 y toma oxígeno en la clasificación (24º, 6).