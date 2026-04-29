El británico Jack Draper es baja por lesión para Roland Garros

El británico Jack Draper, exnúmero cuatro del mundo que ocupa actualmente el puesto 28 del ranking de la ATP, se declaró este jueves baja para Roland Garros por una lesión de rodilla.

El tenista de 24 años, que ganó el Masters 1000 de Indian Wells en 2025, sufre un nuevo frenazo en su carrera, después de que problemas en un brazo le tuvieran apartado de las canchas casi ocho meses.

Draper solo pudo jugar nueve partidos, repartidos en cinco torneos, desde su reaparición de esa lesión en febrero, hasta que se volvió a lesionar en la primera ronda del torneo de Barcelona, a principios de este mes ante el argentino Tomás Etcheverry.

La prioridad de Draper sería no arriesgar en lo que queda de temporada de tierra batida para estar en forma para la de césped y especialmente Wimbledon, el Grand Slam que se disputa en su país y que comienza el 29 de junio.