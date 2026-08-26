El británico Matthew Brennan gana al esprint la 5ª etapa de la Vuelta a España

El ciclista británico Matthew Brennan se impuso este miércoles al esprint en la quinta etapa de la Vuelta a España, entre Falset y Roquetes (Cataluña), tras la que el esloveno Tadej Pogacar sigue líder de la general.

Brennan (Visma-Lease a Bike), que ya había ganado la segunda etapa de la ronda española, venció en una apretada llegada al belga Jordi Meeus y al italiano Vincenzo Albanese.

Pogacar se mantiene líder de la carrera, tras una etapa relativamente plácida de 173 km marcada por el viento.

El esloveno mantiene su ventaja de 3 minutos 21 segundos sobre su compatriota Primoz Roglic, segundo clasificado, y 3 minutos 32 segundos sobre el español Enric Mas, que ocupa el tercer cajón del podio.

El pelotón fue neutralizando los sucesivos intentos de fuga como el de Ethan Hayter o el danés Andreas Kron antes de la subida al alto de Paüls, a unos 25 km de meta, donde el equipo UAE del líder se encargó de marcar el paso.

Algunos corredores trataron de sorprender en los últimos kilómetros a meta, pero la vigilancia del pelotón llevó a una llegada masiva.

En la llegada en Roquetes, Brennan, bien lanzado por sus compañeros Wout Van Aert y Christophe Laporte, acabó imponiendo su golpe de pedal para hacer un doblete en La Vuelta.

El jueves tendrá lugar la sexta etapa de la Vuelta a España de 177 km entre Alcossebre y Castellón con dos puertos de segunda categoría, un de tercera y otro de primera.

Esta última ascensión al puerto de El Bartolo cuenta con tres kilómetros de tierra antes de coronar que pondrán a prueba a los ciclistas.