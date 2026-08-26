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El británico Matthew Brennan gana al esprint la 5ª etapa de la Vuelta a España

El británico Matthew Brennan gana al esprint la 5ª etapa de la Vuelta a España
El británico Matthew Brennan alza los brazos al ganar la quinta etapa de la Vuelta a España en Roquetes (Cataluña) el 26 de agosto de 2026 Josep LAGO
AFP
26 de agosto de 2026

El ciclista británico Matthew Brennan se impuso este miércoles al esprint en la quinta etapa de la Vuelta a España, entre Falset y Roquetes (Cataluña), tras la que el esloveno Tadej Pogacar sigue líder de la general.

Brennan (Visma-Lease a Bike), que ya había ganado la segunda etapa de la ronda española, venció en una apretada llegada al belga Jordi Meeus y al italiano Vincenzo Albanese.

Pogacar se mantiene líder de la carrera, tras una etapa relativamente plácida de 173 km marcada por el viento.

El esloveno mantiene su ventaja de 3 minutos 21 segundos sobre su compatriota Primoz Roglic, segundo clasificado, y 3 minutos 32 segundos sobre el español Enric Mas, que ocupa el tercer cajón del podio.

El pelotón fue neutralizando los sucesivos intentos de fuga como el de Ethan Hayter o el danés Andreas Kron antes de la subida al alto de Paüls, a unos 25 km de meta, donde el equipo UAE del líder se encargó de marcar el paso.

Algunos corredores trataron de sorprender en los últimos kilómetros a meta, pero la vigilancia del pelotón llevó a una llegada masiva.

En la llegada en Roquetes, Brennan, bien lanzado por sus compañeros Wout Van Aert y Christophe Laporte, acabó imponiendo su golpe de pedal para hacer un doblete en La Vuelta.

El jueves tendrá lugar la sexta etapa de la Vuelta a España de 177 km entre Alcossebre y Castellón con dos puertos de segunda categoría, un de tercera y otro de primera.

Esta última ascensión al puerto de El Bartolo cuenta con tres kilómetros de tierra antes de coronar que pondrán a prueba a los ciclistas.

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