El británico Tom Evans gana una edición dantesca del Ultra-Trail del Mont Blanc

El británico Tom Evans, de 33 años, ganó este sábado la 22ª edición del Ultra-Trail del Mont Blanc, la carrera más importante y prestigiosa de esta disciplina, marcada este año por unas condiciones climáticas dantescas.

Bajo la lluvia, el frío y la nieve, que están provocando numerosos abandonos, Evans fue el primero en llegar a la meta de Chamonix (sudeste de Francia) tras recorrer 174 km con un desnivel positivo de 9.900 metros a través de Francia, Suiza e Italia, en 19 horas, 18 minutos y 58 segundos.

Este antiguo soldado del ejército británico, ganador en 2023 de las Western States 100 (otras de las pruebas míticas dle ultra-trail), celebró la victoria con el saludo militar y una bandera de su país.

Tercero en 2022, Evans estuvo en el grupo de cabeza desde el inicio de la prueba el viernes, antes de desmarcarse este sábado por la mañana en la subida al Grand Col Ferret, una de las dificultades montañosas que deben afrontar los participantes.

En la salida, 2.300 corredores de todos el mundo partieron desde Chamonix, pero las duras condiciones climáticas (con temperaturas de hasta -7ºC durante la madrugada) provocaron numerosos abandonos, como el del francés François d'Haene, uno de los grandes favoritos a la victoria final y que abandonó en medio de la noche antes de cumplir las ocho horas de carrera.