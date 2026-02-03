Deportes

El calvario de Murillo

Desde el Olympique de Marsella, voces afirman que el jugador perdió la confianza de su técnico, por lo que le han invitado a buscarse otro equipo

El calvario de Murillo
ML | El lateral panameño Michael Amir Murillo, del Olympique de Marseille, disputa el balón ante Ryan Gravenberch, jugador del Liverpool, en un juego de la fase de liguilla de la Champions League 2025/26.
Roberto Robinson
03 de febrero de 2026

El panameño Michael Amir Murillo pasa por una situación delicada en el Olympique de Marsella. Su entrenador Roberto De Zerbi lo ha separado del cuadro titular, enviado a la reserva del equipo, y se le buscarían salida a otro club.

La razón: De Zerbi afirma que el canalero le falta intensidad, y lo señala por jugadas que benefician a los rivales en duelos recientes.

“Es mi decisión. Acepto errores futbolísticos, pero quiero ver hambre. Si tomo una decisión así es porque tengo mis razones. Si no tiene hambre, no juega”, dijo ayer el DT, previo al partido por octavos de final de la Copa de Francia, de hoy (3:10 p.m., hora en Panamá) ante el Rennes, donde Murillo no está considerado. Durante todo este revuelo, el jugador compartió una imagen en redes sociales, de la cuenta @cultura.estoica, donde se aprecia un hombre montado en un caballo y rodeado en círculo de unos soldados, que portan lanzas, con el mensaje: “Cuando no hay salida, queda quién eres”.

En medio de esta incertidumbre, Murillo ha recibido públicamente muestras de respaldo, tanto por fanáticos, como de la Federación Panameña de Fútbol, que colgó en redes una foto del jugador con el uniforme de la selección y la frase: “No estás solo”.

Según el portal transfermark, el futbolista llegó al club francés en agosto de 2023 y tiene contrato hasta junio de 2028, tras una renovación el mes de marzo de 2025. Además, está valorado en 11 millones 792 dólares.

29
años tiene Murillo, quien es titular con la Selección de Panamá.
Tags:
Panamá
|
Francia
|
futbol
|
Michael Amir Murillo
|
ligue 1
|
Olympique de Marsella
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR