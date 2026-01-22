El campeón de snowboard Hirano se lesiona en la cara justo antes de Milán-Cortina

El campeón olímpico japoneés de snowboard, Ayumu Hirano, se lesionó en la cara y sufre varias fracturas, pero tratará pese a todo de estar en los Juegos de Milán-Cortina que comienzan en unos días (6-22 de febrero), indicó la Federación Japonesa de Esquí (SAJ).

El especialista en snowboard, con icónicas rastas, batió a la leyenda Shaun White para conquistar el oro en Pekín 2022.

El pasado sábado sufrió una caída en la final de una etapa de la Copa del Mundo en Suiza.

Su cabeza impactó contra la nieve y abandonó la competición sangrando por la nariz y con un corte en la boca.

La Federación Japonesa de esquí indicó el miércoles que después de haber realizado pruebas médicas, Hirano sufre "varias fracturas y contusiones".

Según la SAJ, el campeón nipón de 27 años, "debería reanudar progresivamente los entrenamientos cuando la hinchazón y los dolores se atenúen".

La competición de halfpipe, para la que es uno de los favoritos, se disputará el 11 de febrero.

Ayumu Hirano, medalla de plata en los Juegos de 2014 y 2018, también participó en los Juegos de verano de Tokio en 2021 en skateboard.