El campeón olímpico de 1.500 m Cole Hocker, descalificado tras su semifinal

El campeón olímpico de 1.500 metros, Cole Hocker, fue descalificado del Mundial de Tokio por haber dado un codazo a un rival en la última recta de su semifinal de este lunes.

En el tramo final de la carrera, Hocker se dedicó al juego de codos para hacerse hueco y empujó hacia el interior de la pista al alemán Robert Farken, que pasó brevemente al césped colindante.

Después de un recurso, Hocker fue descalificado, mientras que Farken fue repescado para la final del miércoles.

La descalificación del vigente campeón olímpico, que logró el oro olímpico por sorpresa el año pasado, supone un nuevo sobresalto para esta prueba en Tokio 2025, después de que el noruego Jakob Ingebrigtsen quedara eliminado en las series el domingo.

Sin ellos, el campeón mundial británico Josh Kerr parece claro favorito para hacerse con el oro, aunque la final se presenta abierta a las sorpresas.

Uno de los participantes en la misma será el español Adrián Ben, segundo clasificado (3:36.78) en la segunda semifinal.