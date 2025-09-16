El campeón olímpico neozelandés Hamish Kerr logra también el oro mundial

Un año después de colgarse el oro olímpico en París, el neozelandés Hamish Kerr se proclamó también campeón del mundo en el salto de altura, este martes en Tokio.

El saltador kiwi de 29 años fue el único en superar los 2,36 metros, lo que le permitió liderar un podio en el que el surcoreano Sanghyeok Woo fue plata (2,34 m) y el checo Jan Stefela (2,31 m) bronce.

Sanghyeok Woo hizo rugir al estadio Nacional cuando elevó la apuesta en el clímax del concurso a 2,38 metros, pero no pudo superar esa barra y se quedó en el segundo lugar.

Con 2,31 m, igual que Stefela, terminó el ucraniano Oleh Doroshchuk, pero se vio relegado al cuarto lugar porque superó esa barra en el tercero de sus intentos y el checo lo hizo en el segundo.

Ucrania vio esfumarse una de sus principales opciones de figurar en el medallero de este Mundial. Concentrará sus esperanzas en la prueba femenina del salto de altura con Yaroslava Mahuchikh.

Con el éxito de Kerr, Nueva Zelanda logra ya su segunda medalla de oro en este Mundial, después del título por sorpresa el lunes de Geordie Beamish en los 3.000 metros obstáculos.

El concurso de salto de altura de este Mundial se presentaba abierto, después de la baja por lesión del catarí Mutaz Barshim y de que el italiano Gianmarco Tamberi fuera eliminado en la ronda de clasificación.