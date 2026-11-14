El Campeonato Mundial de Rally regresa a Argentina desde 2028

Argentina tendrá una parada en 2028 en el calendario del Mundial de Rally (WRC) tras nueve años de ausencia, informó este jueves el organizador del certamen.

La inclusión de la emblemática prueba en las sierras de Córdoba (centro) está condicionada, sin embargo, a que la organización local supere una evaluación en marzo de 2027 durante un torneo sudamericano de la modalidad.

Así lo indicó la Federación Internacional del Automóvil (FIA), de la que depende la principal competencia mundial de rally.

"Uno de los eventos más icónicos del Campeonato Mundial de Rally de la FIA está listo para regresar en 2028 tras un acuerdo histórico de varios años con el gobierno de Córdoba, Argentina", escribió WRC en X.

Argentina está ausente de la cita mundial desde 2019. Sin embargo, con 37 carreras es uno de los países que más veces alojó el certamen en su historia.

Córdoba cuenta con caminos desafiantes de gran exigencia técnica y miles de fanáticos que acampan en la sierra para poder ver el paso de los vehículos.

Uno de sus sectores más elogiados por los participantes es el de El Cóndor, que destaca por un paisaje que a menudo es comparado con la superficie lunar, curvas cerradas de montaña, desniveles y puentes de piedra.

"Argentina es un país que lleva el automovilismo en la sangre, con fanáticos apasionados y terrenos extraordinarios", dijo el emiratí Mohammed Ben Sulayem, el presidente de la FIA, en una nota.

Detrás del fútbol y el básquet, el automovilismo es uno de los deportes con más seguidores en Argentina.