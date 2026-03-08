$!El ciclismo disfrutan del cierre del “Verano Feliz 2026”

Al menos 500 niños y jóvenes procedentes de Colón, Chiriquí, Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y la capital, participaron en las actividades de la clausura del programa Verano Feliz 2026 que se realizaron a un costado del Panamá Convention Center, en la Calzada de Amador.

La jornada deportiva organizada por la Federación Panameña de Ciclismo (FEPACI) que abarcó diversas categorías desde los más pequeños hasta juveniles.Emer Samudio, representante de la Federación, dio inicio a la actividad con un mensaje de agradecimiento y una exhortación a los padres de familia: “Nuestra misión es formar no solo grandes ciclistas, sino mejores ciudadanos para el país”.

Cada campeón de categoría se adjudicó una bicicleta de la marca RALI, y se realizó el sorteo de un viaje a Disney París, cortesía de la Agencia de Viajes Fanatikos Panamá, cuyo ganador resultó ser un joven participante de la ciudad de Panamá.