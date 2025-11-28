El ciclista colombiano Fernando Gaviria, condenado en Mónaco por conducir ebrio

El velocista colombiano Fernando Gaviria, una de las referencias del pelotón en el esprint en la última década, fue condenado esta semana en Mónaco por conducir bajo los efectos del alcohol, señalaron el viernes fuentes judiciales.

El corredor de 31 años, que reside en Mónaco como muchos ciclistas profesionales, fue sentenciado a dos meses de prisión condicional, una multa de 5.000 euros (5.780 dólares) y dos años de prohibición de conducir en el Principado, conforme a las solicitudes de la fiscalía.

El juicio tuvo lugar el martes, el mismo día en que Gaviria firmó con el equipo español Caja Rural Seguros, que compite en la segunda división.

Gaviria se sometió a un control de alcoholemia el 22 de octubre al mediodía debido a una conducción peligrosa.

La tasa de alcoholemia del corredor fue medida en 1,18 mg por litro de aire espirado, equivalente a casi 2,40 g/l de sangre.

Durante la audiencia, Gaviria explicó que estaba estresado debido a su trabajo y a problemas familiares.

Ese día había bebido algunos cócteles antes de tomar el volante para ir a buscar comida, según publicó el diario Monaco-Matin.

Profesional desde 2015, Gaviria cuenta con 52 victorias, pero su último triunfo fue en una etapa de la Vuelta a Colombia en febrero de 2024.

Esta temporada, el equipo español Movistar, con el que tenía contrato desde 2023, no lo incluyó en ninguno de los tres grandes rondas (Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España).

Antes, Gaviria logró victorias importantes como dos etapas en el Tour de Francia y lucir el maillot amarillo en 2018.

También obtuvo cinco etapas en el Giro, donde vistió la maglia rosa de líder durante una etapa en la edición de 2017, en la que acabó en el podio como líder de la clasificación por puntos.