El ciclista colombiano Fernando Gaviria deja Movistar para correr en el Caja Rural

El ciclista colombiano Fernando Gaviria, uno de los mejores velocistas del pelotón en la última década, correrá a partir de la próxima temporada en el Caja Rural, anunció este martes la formación española.

Gaviria, de 31 años y nacido en La Ceja, corrió en las últimas tres temporadas para otro equipo español, el Movistar.

Por primera vez desde que debutó como profesional, el colombiano no correrá en un equipo World Tour, la primera división del ciclismo mundial.

El Caja Rural es una formación con licencia UCI Pro Team, la segunda división ciclista. Su participación en las grandes carreras, incluidas las tres vueltas de 21 días, depende de las invitaciones de los organizadores.

"Lo que más me motivó a unirme a Caja Rural–Seguros RGA fue la conversación que mantuve con ellos, en la que percibí una gran ilusión por mi incorporación. Me pareció una oportunidad muy interesante y confío en dar lo mejor de mí", declaró el colombiano, citado en el comunicado del equipo.

"De cara a la próxima temporada, mi objetivo es trabajar bien, ayudar al equipo en todo lo que pueda e intentar lograr victorias. Disputar una gran vuelta sería especial y en el caso de La Vuelta a España, poder luchar por conseguir el triplete de victorias en grandes vueltas sería realmente emocionante", añadió.

Gaviria ha sido uno de los mejores velocistas de la última década y cuenta con victorias importantes como dos etapas en el Tour de Francia y maillot amarillo en 2018.

También obtuvo cinco etapas en el Giro, donde vistió la maglia rosa de líder durante una etapa en la edición de 2017, en la que acabó en el podio como líder de la clasificación por puntos.

En su única participación en La Vuelta a España, en 2019, tuvo una actuación discreta y acabó en el puesto 147.

En la temporada 2025 apenas compitió. No participó en ninguna de las tres grandes vueltas por etapas y no ganó ninguna carrera por primera vez desde su debut en el pelotón profesional en 2015.