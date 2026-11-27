El ciclista colombiano Harold Tejada (XDS-Astana) quedó suspendido por la Agencia Internacional de Controles (ITA) debido a irregularidades detectadas en su pasaporte biológico, probablemente causadas por la administración de una sustancia prohibida, anunció la instancia este viernes.

El escalador de 29 años tenía previsto cambiar de equipo y unirse al Netcompany-Ineos el 1 de enero, pero esa formación anunció que el compromiso con Tejada quedaba roto "de común acuerdo".

La ITA subraya en su texto la detección de "anomalías inexplicadas en los valores de su perfil hematológico".

Después de haber escuchado las primeras explicaciones del corredor, un jurado de expertos "estimó que las anomalías constatadas en su perfil hematológico se deben muy probablemente a la administración de una sustancia prohibida y/o la utilización de un método prohibido", continuó la ITA.

Tejada quedó suspendido de manera provisional.

El ciclista fue informado de su situación y tiene la posibilidad de presentar un recurso para intentar levantar la suspensión.

Participó en el Tour de Francia en cinco ocasiones, finalizando este año en segundo lugar en la decimotercera etapa y 26º en la clasificación general final.

El pasado marzo fue además el ganador de la séptima etapa de la París-Niza.

Su otra victoria en el circuito profesional fue la segunda etapa del Tour Colombia de 2024.