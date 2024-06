El ciclista esloveno Primoz Roglic gana su segundo Critérium del Dauphiné

El ciclista esloveno Primoz Roglic conquistó por segunda vez en su carrera el Critérium del Dauphiné, prueba que finalizó este domingo con la victoria del español Carlos Rodríguez en la etapa con final en el Plateau des Glières, en los Alpes franceses.

Ya ganador en 2022 de esta carrera, considerada el ensayo general para el Tour de Francia, Roglic tuvo que sufrir hasta el final para imponerse finalmente por solo ocho segundos de ventaja sobre el estadounidense Matteo Jorgenson.

Nada hacía presagiar un desenlace tan emocionante, pese a que la octava y última etapa de la carrera contaba con 160 km de recorrido montañoso y final en el Plateau des Glières.

El minuto y dos segundos que Roglic tenía sobre Jorgenson, ganador en marzo de la París-Niza, al inicio de la jornada parecían suficientes, sobre todo teniendo en cuenta la superioridad que había demostrado Roglic en los días anteriores, con dos victorias de etapa.

Un grupo de nueve escapados escapados llegó con poco más de medio minuto de ventaja al inicio del ascenso final, de 9,5 km y un desnivel medio del 7,1%.

El italiano Giulio Ciccone inició los ataques en el grupo de favoritos nada más comenzar el puerto y cuando fue alcanzado por sus perseguidores, a poco más de 5km para el final, llegó el ataque de Carlos Rodríguez.

Al joven español del Ineos le siguieron cuatro ciclistas, entre ellos el segundo y el tercero en la general (Jorgenson y Derek Gee, además de De Plus y Buitrago), pero no Roglic.

Al paso de la pancarta del último kilómetro, el retraso de Roglic con respecto a Rodríguez y Jorgenson, que ya habían dejado atrás a Gee, era de 45 segundos, por lo que todo se iba a decidir en los últimos 1.000 metros.

En el esprint final ganó Rodríguez, seguido por Jorgenson y comenzó una emocionante cuenta atrás en el cronómetro para conocer el vencedor final de la prueba. Acompañado por Ciccone, Roglic cruzó la meta 48 segundos después y salvó los muebles.

"No me lo esperaba. Ha sido tenso, pero he logrado mantener mi ventaja", comentó nada más llegar a meta un Roglic que parecía aliviado.