El ciclista italiano Milan repite victoria en el AlUla Tour

El velocista italiano Jonathan Milan se impuso de nuevo este miércoles en la segunda etapa del AlUla Tour (en Arabia Saudita), que se decidió al igual que la víspera en un esprint.

Ya vencedor en la víspera, el corredor del Lidl-Trek se benefició del trabajo de sus compañeros de equipo, que lo llevaron protegido hasta los últimos hectómetros antes de la meta.

Milan superó a su compatriota Daniel Skerl y al alemán Pascal Ackermann en una llegada ubicada en la estación de tren de Al Manshiyah.

Con esta victoria, Milan se afianza en el liderato de la prueba, con 14 segundos de ventaja sobre el belga Milan Fretin.

No obstante, el italiano debería ceder el maillot de líder el jueves, ya que la etapa acaba con una subida de cinco kilómetros que no beneficia a los velocistas.