$!Debate por licencia a diputados para ejercer como abogados

La decisión de otorgarle licencia a diputados para que ejerzan su profesión de abogados durante su periodo en el cargo nuevamente genera debate.

El tema vuelve a la palestra luego que el lunes pasado en el pleno de la Asamblea Nacional (AN) se aprobara una resolución para otorgarle a 12 diputados litigar como profesionales del Derecho.

Hay que recordar que anteriormente se dieron algunos intentos por ratificar la medida, sin embargo, en aquel momento el rechazo fue mayoritario.

Para la diputada de Vamos Janine Prado esto significa un “retroceso”. “El conflicto de interés no empieza cuando se prueba un abuso, inicia cuando el cargo puede favorecer intereses privados”, expresó Prado.

Patsy Lee, diputada del Partido Popular (PP) indicó que tampoco respalda la decisión. “¿En qué tiempo van a ejercer si su función es legislar y fiscalizar?”, Lee.

Por su parte, el parlamentario Ernesto Cedeño, quien apoyó la resolución en el pleno, sustentó su posición basada en un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “Yo pensaba que eso era antiético y demandé la inconstitucionalidad del tema y la Corte en Pleno me dijo que estaba yo en un error”, comentó Cedeño.

En tanto, el abogado Aristides Blanco consideró que el Órgano Legislativo debería tener “estándares más altos”. “Que la Corte haya dicho que la práctica no es inconstitucional no zanja el debate. La constitucionalidad fija el mínimo; la ética pública exige estándares más altos”, manifestó el jurista.

El exdirector del CONEP, Rubén M. Castillo, se pronunció en X. “Yo pienso que un diputado no debe ejercer el derecho, salvo que se trate de casos pro bono y que no existan conflictos de intereses”.

Listado

En la lista aprobada aparecen: Isaac Mosquera, Shirley Castañeda, Jamis Gaspar Acosta Guerra, Dana Daria Castañeda Guardia, Ernesto Cedeño Alvarado, Didiano Pinilla Ríos, Nelson Jackson Palma y Jairo Ariel Salazar Ramírez, además de suplentes como Hilda Marín Guzmán, Arnulfo Antonio Arias Olivares, Ana María Poveda Herrera.