La audiencia al exvicepresidente Carrizo será a las 5:00 p.m.

Para las 5:00 p.m., de este miércoles se tiene programada la audiencia de garantías, imputación y revisión de medidas cautelares del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.

Carrizo fue conducido a la DIJ el día de ayer, luego que el Ministerio Público emitiera una orden de aprehensión y conducción en su contra.

El exvicepresidente es investigado por la supuesta comisión de un delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento ilícito.