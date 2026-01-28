Fallece el exprocurador de la Nación Jorge Ramón Valdés Charris

Este miércoles se conoció del fallecimiento del exprocurador de la Nación, Jorge Ramón Valdés Charris, a sus 94 años.

Valdés Charris tuvo que encargarse de la Procuraduría General de la Nación en reemplazo de Rogelio Cruz (q.e.p.d.), quien fue separado del cargo.

El exprocurador además formó parte del servicio exterior panameño, como embajador en Venezuela, Guyana y también en la República Árabe de Egipto.

Las honras fúnebres se realizarán mañana jueves, a la 1:00 p.m., en la Parroquia San Antonio María Claret, ubicado en la Avenida 12 de Octubre.