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El Clásico Familia Arango cierra la ruta a la Copa Dama del Caribe 2026

Con la celebración de este evento se definen las cartas panameñas para el compromiso regional

El Clásico Familia Arango cierra la ruta a la Copa Dama del Caribe 2026
Omar Batista | Living Legacy (10) será la principal protagonista del Clásico Familia Arango.
El Clásico Familia Arango cierra la ruta a la Copa Dama del Caribe 2026
Omar Batista | La colorada Tamara La Bella se presenta como la posible sorpresa del evento.
Marcos Thils
21 de agosto de 2026

Nueve clasificadas potrancas nacionales verán acción este domingo en la versión 26 del Clásico Raúl (Lul) Arango, Raúl (Baby) Arango y Roberto (Bob) Arango, cotejo pactado en el séptimo orden de la programación a partir de las 5:30 p.m.

La prueba, reservada para toda potranca nacional de tres años, es la última cita selectiva para la Copa Dama del Caribe; se disputará sobre una distancia de 1700 metros y repartirá una bolsa de 49 600 dólares.

Sin duda, la atención para esta oportunidad se centra en “Living Legacy”, guiada por Luis E. Arango. La colorada viene de triunfar en el Clásico Familia Duque y se perfila como la gran favorita para ganar el evento y convertirse en la principal carta panameña a la Copa Dama del Caribe.

Como sus principales contendoras reaparecen Avril (Jimmy Carrión) y Learning To Fly (Omar Hernández), potrancas que le exigieron el máximo en el ciclo de carreras selectivas.

La gran interrogante de la competencia será el desempeño de Tamara La Bella, colorada de la que tanto sus propietarios como la fanaticada esperaban mejores actuaciones en las carreras de la Triple Corona. En esta ocasión, volverá a contar con Raymundo Fuentes sobre sus lomos.

El resto de la nómina lo componen Bounasera (Yonis Lasso), Princesa Escarlata (Antony González), Star Fish (Josué Osorio), Bamberosky (Jilver Chamafi) y Candy Moon (Nelson Pitti), todas con opciones de dar la sorpresa.

Evento de doble connotación

La competencia, además de cerrar el camino de nuestras representantes hacia la cita internacional, representa la culminación de la Triple Corona Nacional. Este galardón no tendrá una triunfadora única este año, debido a las victorias compartidas en las dos primeras gemas.

Puntuaciones

ml | Tras disputarse las dos primeras pruebas clasificatorias a la Copa Dama del Caribe, la tabla de puntuaciones marcha de la siguiente manera: Doña Perfecta (ausente en este clásico) y Living Legacy empatan con nueve puntos, mientras que más distantes aparecen Avril con dos unidades y Learning To Fly con un tanto.

En el Clásico de la Familia Arango se otorgarán las puntuaciones finales: siete puntos a la ganadora, cinco a la segunda posición y tres a la tercera casilla.

El Clásico Dama del Caribe 2026 se celebrará el 5 de diciembre en el Hipódromo Camarero de Puerto Rico. Formará parte de las seis competencias de la Serie Hípica del Caribe, torneo que culminará al día siguiente.

26
Será el número de la edición del Clásico Familia Arango.
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