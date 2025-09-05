El Clausura 2025 de la LPF llega a una séptima fecha imperdible

ML | No solo es ‘modo selección’ durante estos días, la Liga Panameña de Fútbol (LPF) también tendrá acción el fin de semana, con los partidos de la séptima jornada de su Torneo Clausura 2025. El duelo CD Universitario vs CD Plaza Amador (líder de la Conferencia Este, único invicto con 16 puntos: 5 victorias y 1 empate) levanta el telón de la fecha hoy, desde las 8:30 p.m., en el Estadio Universidad Latina, en Penonomé.

Para el sábado 6 de septiembre chocan Alianza FC y Veraguas United, en el Estadio Los Andes, en Ciudad de Panamá, a las 4:00 p.m. Luego, a las 6:15 p.m., San Francisco (líder del Oeste, con 13 unidades: 4 victorias, 1 empate y 1 derrota) recibe al UMECIT, en el Estadio Agustín “Muquita” Sánchez, de La Chorrera. Ya para las 8:30 p.m., Árabe Unido choca con el Atlético Nacional, en el COS Sports Plaza, de Ciudad de Panamá.

El domingo 7 de septiembre: el Herrera FC enfrenta al Tauro FC en el Estadio Gustavo Posam, en Herrera, a las 4:00 p.m, y el encuentro entre Sporting San Miguelito y CAI, en el Estadio Los Andes, a las 6:15 p.m., cierra la jornada.