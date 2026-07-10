El "coaching" de De la Fuente y la lesión de Courtois meten a España en semis

Al seleccionador español Luis de la Fuente le salieron bien todos los cambios ante Bélgica, desde la titularidad de Fabián Ruiz hasta la entrada decisiva de Mikel Merino en el tramo final. Además, la Roja también se vio favorecida por la lesión de Thibaut Courtois para sellar su pase a las semifinales del Mundial.

El portero del Real Madrid sintió un pinchazo muscular en la pierna izquierda justo antes de la pausa de hidratación en la segunda parte y tuvo que dejar su puesto, con lágrimas en los ojos, a su compañero Senne Lammens.

Un cambio que resultó decisivo, ya que el arquero del Manchester United dio un rebote a un disparo de Cubarsí desde fuera del área y Merino, siempre atento, metió el pie para enviar la pelota al fondo de la red y dar a España la victoria por 2-1.

El centrocampista del Arsenal, que apenas llevaba dos minutos en la cancha cuando marcó en el minuto 88, sigue su particular idilio con el gol cuando viste la camiseta de España. Ya fue decisivo al marcar, también en los últimos minutos, el único gol en la victoria contra Portugal en los octavos de final.

También un gol del jugador navarro en la prórroga del partido de cuartos de final de la Eurocopa 2024 permitió a España superar a la anfitriona Alemania, paso previo al título continental logrado por la Roja.

- "Ni en los mejores sueños" -

"Ni en mis mejores sueños podía imaginar algo así, otra vez un gol en los últimos minutos. Pensaba que me iba a costar mucho tiempo repetir algo así... ¡y lo consigo justo en el partido siguiente!", apuntó.

Pero en el partido frente a una Bélgica que dio más problemas de los previstos a España, también resultó decisivo el "coaching" de De la Fuente.

Cuando todo parecía que el seleccionador repetiría su once titular por tercer partido consecutivo, el técnico sorprendió al meter a Fabián Ruiz por Pedri y el centrocampista del Paris Saint-Germain no le falló al seleccionador, anotando el primer gol del partido.

Con el cambio del andaluz por el canario, De la Fuente perdía capacidad de organización del juego, pero ganaba remate, sobre todo entrando de segunda línea, la gran especialidad de Fabián Ruiz.

Como era de esperar, Fabián participó menos en el juego de lo que Pedri acostumbra, pero cuando apareció fue para ser decisivo: casi a la media hora de juego, aprovechó un rechazo de Thibaut Courtois, a disparo de Dani Olmo, para marcar el primer gol del partido.

El jugador, de 30 años, también pieza fundamental en el título europeo de hace dos años, siempre ha tenido la confianza de De la Fuente, incluso cuando en la última temporada jugó mucho menos con el PSG por una lesión de rodilla.

- De los jóvenes en la Euro a los veteranos -

Casi el mismo caso que Merino, a quien una lesión en el pie a comienzos de año casi le priva de la gran cita mundialista.

Tras un gran esfuerzo y cuando los belgas apretaban más al inicio de la segunda parte buscando el segundo gol (Charles de Ketelaere había empatado a los 41' para los Diablos Rojos), De la Fuente dio entrada a Pedri por Fabián para recuperar el control del juego y Bélgica apenas volvió a inquietar el arco de Unai Simón.

Si la Eurocopa fue el triunfo de los jóvenes, con una generación liderada por Lamine Yamal y Nico Williams, en este Mundial son los veteranos los que están siendo protagonistas en el recorrido de España.

Otra coincidencia entre los goleadores de este viernes en Los Ángeles: Merino fue padre hace unas semanas y Fabián lo será en un futuro breve, quizás incluso antes de que acabe el Mundial el 19 de julio en el MetLife de East Rutherford -afueras de Nueva York-.

Tras marcar contra Bélgica, Fabián Ruiz se metió la pelota debajo de la camiseta simulando un embarazo para dedicárselo al pequeño Bertín, que está por nacer.

¿Y si naciera con un padre campeón del mundo?