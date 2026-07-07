El COI reintegra a deportistas rusos sin bandera ni himno

Más de cuatro años después de la invasión rusa de Ucrania, el Comité Olímpico Internacional levantó este martes las restricciones impuestas a deportistas rusos, que podrán volver a los deportes de equipo y participar en las clasificaciones para los Juegos Olímpicos 2028, sin devolverles por el momento el himno ni su bandera.

"Queremos garantizar a todos los deportistas la posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos y que no sean considerados como responsables por los actos de su gobierno", declaró a la prensa Kirsty Conventry, patrón de la institución olímpica.

A diferencia de los bielorrusos, plenamente reintegrados desde comienzos de mayo, los rusos no recuperarán inmediatamente su himno ni bandera, y tendrán que someterse a un seguimiento antidopaje reforzado, precisa el COI.

Debido "al escepticismo de la comunidad deportiva mundial", cada deportista ruso "que retome el camino de las competiciones internacionales" deberá por tanto someterse "a varios controles" según un programa fijado de forma conjunta por las federaciones internacionales y la Agencia de controles internacionales, detalla la comisión ejecutiva del COI en un comunicado.

Unas condiciones que no impidieron a Moscú celebrar que el movimiento olímpico "quede fuera de la política", según declaró su ministro de Deportes Mijaïl Degtiarev en Telegram.

- World Athletics sigue inflexible -

De forma más amplia, el regreso de los rusos al seno del deporte mundial tendrá lugar en un "paisaje fracturado" en función de cada disciplina, advierte Pierre Ducrey, director de Deportes en el seno del COI.

Por ejemplo, la federación internacional de atletismo, World Athletics, mantuvo el viernes pasado la exclusión total de rusos y bielorrusos, ya que estima que "no hay ningún avance concreto que se haya materializado sobre unas negociaciones de paz".

Al contrario, primero el judo y luego la natación no esperaron a la luz verde del COI para reintegrar plenamente a deportistas de ambos países, en noviembre y abril respectivamente, como hizo también el Comité Paralímpico Internacional de cara a los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina.

A dos años de los Juegos Olímpicos 2028 de Los Angeles, el COI abre este mismo verano boreal las clasificaciones a los rusos pero se pronunciará "en el momento adecuado sobre el uso, durante los Juegos Olímpicos, de la bandera, del himno y de los colores rusos o de cualquier otro símbolo".

Por el momento el COI no organizará eventos en Rusia ni invitará a representantes del Estado ruso. De igual forma levanta "a título provisional" la suspensión al Comité Olímpico Ruso (ROC), pronunciada en octubre de 2023, pero "seguirá de cerca" sus actividades en territorios ucranianos ocupados.

- "Neutralidad" reforzada -

Rusia, una potencia deportiva mundial, lleva desde 2016 privada de sus colores en el mundo olímpico, primero por el escándalo del dopaje orquestado por el Estado, por el que tuvo que competir primero bajo la bandera olímpica (2018) y luego bajo la del ROC (2021 y 2022).

Días después del final de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, en febrero de 2022, el ejército ruso invadió Ucrania apoyado por Bielorrusia, dando desatando a una serie de sanciones deportivas tras la indignación occidental que provocó esa invasión.

Tras un periodo de suspensión total decretado luego de la invasión, el COI reintegró progresivamente a los deportistas a partir de marzo de 2023, bajo unas condiciones estrictas, con bandera neutral y sin pruebas por equipos, especialmente para los Juegos Olímpicos de París 2024 y para Milán-Cortina 2026.

Desde hace varios meses Kirsty Coventry había multiplicado sus declaraciones en las que dejaba entrever una reintegración más completa, insistiendo en la importancia de "preservar la neutralidad del deporte, un espacio en el que cada deportista pueda competir sin estar obstaculizado por la política".

A finales de junio, durante la 146ª sesión de la institución en Lausana, este principio de neutralizad quedó incluso reforzado en la Carta Olímpica, que recomienda ahora a la organización a actuar "a salvo de cualquier presión gubernamental, cultural, social o económico", sin que las consecuencias para rusos y bielorrusos fueran discutidas por el centenar de miembros de la institución.

Además, desde diciembre, la comisión ejecutiva del COI había recomendado el regreso con himno y bandera de rusos y bielorrusos en competiciones júnior, incluyendo los deportes colectivos.