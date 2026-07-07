$!Vuelo Panamá-Tokio “fortalecerá” el sector logístico y comercial

Potenciar a Panamá como destino comercial y turístico, fortalecer el hub logístico y atraer la inversión extranjera, son algunos de los beneficios que tendrá para el país el establecimiento de un vuelo directo entre Tokio y Ciudad de Panamá, aseguraron empresarios.

Las reacciones se dieron luego de que el presidente José Raúl Mulino anunciara que las autoridades aeronáuticas de Panamá y Japón firmaran un acuerdo que permite fortalecer la cooperación bilateral en aviación civil y facilitar futuras operaciones aéreas entre ambos países.

El director de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), Rafael Bárcenas, indicó que “se mantienen conversaciones con la aerolínea All Nippon Airways (ANA), que evalúa sus opciones para operar en Panamá”. Señaló que “aunque se trata de un vuelo complejo por la distancia, el proceso avanza y se encuentra más cerca de concretarse, tras más de 10 años de gestiones”. Además, explicó que “aún se revisan algunos aspectos técnicos que se trabajan con ellos, pero es la noticia más grande que tenemos hasta el momento”.

Ángel Sánchez, presidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), dijo que “ampliar el hub de las Américas con esta ruta no solo es un beneficio para Panamá, sino para la región, pues sería el primer país centroamericano en tener un vuelo directo y esto significa más pasajeros, más carga y más turismo”. Agregó que “su impacto es brindar más opciones de conectividad directa al turismo y la industria, permitiendo que productos salgan o entren a Panamá sin largas esperas marítimas o conexiones con otros aeropuertos”.

En tanto, Javier Fábrega, vicepresidente del International Council of Aircraft Owner and Pilot Associations (IAOPA), explicó que “cada vez que viene una aerolínea a Panamá, eso crea empleos”. Además, detalló que, “en cuanto al comercio, Japón cuenta con empresas importantes en el mercado automotriz y otras industrias que permitirán que sus ejecutivos puedan venir al de una manera mucho más rápida y abrir puertas de negocios”.

Por su parte, Alberto López Tom, expresidente de COEL, señaló que “aunque aún no se ha materializado, un vuelo directo entre Panamá y Japón sería un gran logro en materia de conectividad aérea y fortalece la integración de Panamá con una de las economías más importantes de Asia y el continente asiático”.

López añadió que “la conectividad directa facilita el comercio, reduce tiempos y costos de viaje para empresarios e inversionistas, fortalece la posición de Panamá como centro logístico regional y puede convertirse en un catalizador para el turismo y nuevas inversiones japonesas en sectores como infraestructura, manufactura, tecnología, logística y servicios”.