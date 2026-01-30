El “Combine Contact Varsity 2026” retó a aspirantes a la liga KFL

El “KFL Combine Contact Varsity 2026” se realizó, de manera exitosa en el estadio COPA Airlines Field en el Sportcenter Costa del Este, Ciudad de Panamá, los días martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de enero.

El evento forma parte de las actividades que lleva a cabo el Club Kiwanis de Panamá mediante programa deportivo denominado Kiwanis Football League (KFL).

Un total de 117 prospectos entre las edades de 17 a 19 años nacidos entre el 2007 al 2009 (sin límite de peso), demostraron habilidades, virtudes y fundamentos en el tradicional proceso de reclutamiento “KFL Combine Contact Varsity 2026”; en la cual estuvieron realizando pruebas físicas de agilidad, fuerza y velocidad.

Las pruebas físicas ejecutadas por los aspirantes a formar parte de los equipos fueron delimitadas en cuatro grupos (40 yard dash, 5-10-5, Broad Jump y Bench Press), que exigen condiciones requeridas para tener acción en la próxima temporada de la máxima división de la KFL.

La carrera de 40 yardas es un sprint que cubre distancia. Se ejecuta principalmente para evaluar velocidad y aceleración de piernas de los atletas particularmente para reclutamiento universitario o colegial de la NCAA.

Prueba Pro-Agility (5-10-5), es un protocolo deportivo extremadamente popular con sesiones combinadas aplicadas en clasificación SPARQ. Está considerada como evaluación de velocidad referente a cambio de dirección.

Un salto vertical es el acto de saltar hacia arriba en espacio reducido. Es para desarrollar tanto resistencia como fuerza y medir rendimiento deportivo.

La fuerza en banco es un ejercicio de peso libre que trabaja principalmente la zona superior del cuerpo. Es uno de los tres realizados en levantamiento de potencia “powerlifting” utilizado para desarrollar pecho (principalmente músculos pectorales), tríceps y fascículo anterior del deltoides.

Para el próximo lunes 2 de febrero desde las 7:30p.m., en el Restaurante Buffalo Wild Wings, Santa María Plaza, se tiene programado el proceso de los piques “KFL Draft Contact Varsity 2026” donde los cinco equipos participantes de la liga (Colegio Brader - “Raiders”, Academia Interamericana de Panamá – “Fighting Owls”, Kiwanis - “Kolts”, Balboa Academy – “Dragons” y El Colegio de Panamá “Mighty Eagles”); van a seleccionar a los jugadores que hayan participado del reclutamiento, para así completar sus “rosters” de la categoría Contact Varsity 2026.

* Información cortesía del Club Kiwanis de Panamá.