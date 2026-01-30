Un adolescente muere por el ataque de un tiburón en el noreste de Brasil

Un adolescente de 13 años murió este jueves en la ciudad brasileña de Olinda (noreste) tras ser mordido por un tiburón, informó el gobierno estatal.

El estado de Pernambuco, donde está Olinda, atrae turistas por sus paradisíacas playas, pero las autoridades advierten sobre el riesgo de bañarse en decenas de ellas por la presencia de tiburones de varias especies en la región.

El joven fallecido fue atacado por un tiburón al "inicio de la tarde" de este jueves en una zona conocida como playa del Chifre, informó en un comunicado el Comité Estatal de Monitoreo de Incidentes con Tiburón (CEMIT).

El menor fue llevado a un centro médico pero "no resistió a las heridas", detalla el comunicado. El CEMIT ya había registrado una persona herida en otro ataque a comienzos de año.

La entidad informó que la playa del Chifre cuenta con cuatro avisos sobre el riesgo de ataques de tiburón. Sin contar el incidente de este jueves, Pernambuco registra 81 ataques de tiburón desde 1992, 26 de ellos resultaron fatales, según el CEMIT.

El estado tiene un litoral de 187 kilómetros, pero los ataques se concentran en un tramo de 33 kilómetros entre las ciudades de Recife y Olinda que la entidad vigila desde 2004.

El gobierno estatal anunció que retomará el monitoreo de tiburones con microchips, interrumpido 11 años atrás.