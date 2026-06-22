El corredor de marcha italiano Alex Schwazer se enfrenta a una posible tercera sanción por dopaje

El corredor de marcha italiano Alex Schwazer, oro olímpico de los 50 km en 2008, está siendo investigado de nuevo por dopaje tras dos sanciones previas, anunció el lunes la Agencia Nacional Antidopaje de Alemania (NADA).

El atleta de 41 años se enfrenta a la que sería la tercera sanción por dopaje de su carrera.

La NADA indicó en un comunicado que se encontró eritropoyetina (EPO) "en las muestras de orina y de sangre del atleta" durante los campeonatos alemanes de marcha.

La agencia dijo haber "iniciado un procedimiento para gestionar esos resultados" e "impuesto una suspensión temporal".

Durante una rueda de prensa en Italia, Schwazer aseguró que era "inocente". "No he tomado EPO ni ninguna otra sustancia prohibida, pero esta vez no me defenderé más, ya no tengo fuerzas", declaró.

Sí precisó que pedirá el análisis de la muestra B, "a condición de que el segundo informe sea realizado sobre la prueba de orina que nosotros hemos conservado por nuestra parte. Si no, renunciaré, porque no tengo ninguna confianza en el sistema", explicó.

Schwazer sufrió una primera sanción tras dar positivo en EPO antes de los Juegos Olímpicos 2012. No recurrió los resultados de aquel test y se retiró.

Volvió al atletismo y se clasificó para los Juegos Olímpicos 2016, pero entonces fue encontrado culpable por microdosis de esteroides anabólicos. Al ser su segunda sanción, Schwazer fue sancionado durante ocho años.

La justicia italiana llegó a absolverlo en febrero de 2021 en la vía penal de ese caso, tras valorar que la muestra de origen de su segundo test positivo podía haber sido alterada.

El italiano afirmaba ser víctima de una conspiración debido a sus críticas hacia el dopaje institucional y a las insuficiencias de algunas organizaciones deportivas. Netflix publicó un documental de cuatro partes sobre su lucha para blanquear su nombre en 2023.

Pero en abril de 2022, dos informes encargados por la Agencia Mundial Antidopaje y por la Federación Internacional de Atletismo concluyeron que la muestra de ese segundo control positivo "no había sido objeto de ninguna manipulación".

En consecuencia la sanción de ocho años fue ratificada y quedó fuera de los Juegos celebrados en 2024, después de haberse perdido ya los de 2016 y 2021.