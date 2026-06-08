El danés Anthon Charmig gana segunda etapa del Auvernia-Ródano-Alpes

El ciclista danés Anthon Charmig ganó este martes la segunda etapa del Auvernia-Ródano-Alpes (Tour Aura), anteriormente conocido como el Dauphiné, la más larga de esta 78ª edición con meta en Puy-en-Velay.

El corredor de la formación Uno-X, que formaba parte de una escapada de diez ciclistas que llegó a contar hasta con seis minutos de ventaja sobre el pelotón, se separó en solitario antes de la cima de Saint-Vidal, a 12 km de la llegada.

Charmig cruzó la línea con cuarenta segundos de ventaja sobre el francés Henri-François Haquin (Picnic) y el belga Vlad Van Mechelen (Bahrain), tras 234 km de carrera.

Se trata únicamente de la segunda victoria como profesional para el danés de 28 años, que se había impuesto previamente en una etapa del Tour de Omán en 2022.

El vencedor de la primera etapa, el francés Alex Baudin, conserva el maillot amarillo de líder antes de la contrarreloj por equipos del martes, que será la primera gran cita para los favoritos.