El danés Eriksen da gran susto al desplomarse en amistoso ante Ucrania

El mediocampista danés Christian Eriksen, que lleva un desfibrilador desde que sufrió un paro cardíaco en pleno partido en la Eurocopa en 2021, dio un gran susto al desplomarse en el césped durante un amistoso contra Ucrania este domingo en Odense.

El jugador de 34 años cayó al suelo en el minuto 64 del partido, disparando las alarmas y haciendo recordar por unos momentos lo ocurrido en el partido de la fase de grupos de la Eurocopa de hace cinco años contra Finlandia, cuando se llegó a temer por su vida.

Después de recibir atención médica en el lugar, Eriksen pudo ponerse de nuevo en pie y montó en una ambulancia por sus propios medios.

"Christian Eriksen está consciente y está bien, teniendo en cuenta lo ocurrido", explicó la Federación Danesa de Fútbol en su cuenta de la red social X.

"Perdió el conocimiento durante un corto momento, pero pronto volvió en sí. Estuvimos rápidamente en contacto con él", añadió el doctor Morten Boesen, citado por la Federación.

- Emoción en el campo -

Las imágenes del partido de este domingo muestran cómo en un primer momento el pánico se apoderó de los jugadores, tanto de Dinamarca como de Ucrania, que se emocionaron ante lo ocurrido.

"Fui tranquilamente hacia la línea. Luego me di la vuelta y vi que Christian se estaba desplomando. Sabemos muy bien qué quiere decir eso. La reacción fue muy rápida y respetuosa", explicó el capitán de la selección danesa, Pierre-Emile Hojbjerg, a la televisión TV2 de su país.

"Es algo muy impactante para todos, para el cuerpo técnico, para los jugadores, para los rivales", apuntó por su parte el seleccionador danés, Brian Riemer, que trabajó con Eriksen en el Brentford.

"Es alguien muy importante para mí. Sientes a algunos jugadores más cerca que a otros", apuntó.

Como hace cinco años en la Eurocopa, los jugadores formaron pronto un círculo alrededor de Eriksen, a modo de protección.

"Lo principal es que ha podido salir por sí mismo", declaró en TV2 Niklas Bendtner, exjugador internacional reconvertido ahora a comentarista.

"Pero son imágenes terribles, que eclipsan por completo todo (...) Es la segunda vez que le pasa. Soy amigo de Christian (...) y es realmente horrible", dijo.

- Carrera retomada -

El paro cardíaco del 12 de junio de 2021 en Copenhague hizo que Eriksen fuera intervenido para la colocación de un desfibrilador subcutáneo, que le permitió continuar con su carrera, fichando por el club inglés Brentford en enero de 2022 y regresando a la competición en febrero de ese año, ocho meses después de lo ocurrido.

Fue transferido luego al Manchester United (2022-2025) y ahora viste los colores del Wolfsburgo alemán, con quien tiene contrato hasta junio de 2027.

Eriksen regresó también a la selección danesa con el tiempo y jugó con ese equipo el Mundial de Catar 2022 y la Eurocopa 2024.

Sin embargo, no estará en el Mundial de Norteamérica 2026 porque Dinamarca no obtuvo su boleto para el torneo, como le ocurrió igualmente a Ucrania, su rival este domingo en el amistoso de Odense.