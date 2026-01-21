El danés Tobias Lund Andresen gana la primera etapa del Tour Down Under

Un debut perfecto: el corredor danés Tobias Lund Andresen, en su primera carrera con su nuevo equipo, el Decathlon CMA CGM, se impuso al esprint en la primera etapa del Tour Down Under este miércoles en Tanunda (sur de Australia), y se colocó líder de la general.El danés de 23 años superó sobre la línea de meta a la gran esperanza británica, Matthew Brennan (Visma) y al australiano Sam Welsford (Ineos).Llegado este invierno del equipo Picnic, Lund Andresen, que nunca había ganado en una prueba de categoría World Tour (1ª división), ofrece así su primera victoria de la temporada a su nueva formación francesa.En la general supera por un segundo al británico Samuel Watson (Ineos), vencedor del prólogo la víspera por las calles de Adelaida.. Clasificación de la primera etapa:1. Tobias Lund Andresen (DEN/DCT), los 120,6 km en 2 h 42:41.(media: 44,7 km/h)2. Matthew Brennan (GBR/TVL) mismo tiempo3. Sam Welsford (AUS/IGD) m.t.4. Danny van Poppel (NED/RBH) m.t.5. Ethan Vernon (GBR/NSN) m.t..... Clasificación general:1. Tobias Lund Andresen (DEN/DCT) 2 h 46:56.2. Sam Watson(GBR/IGD) a 1.3. Ethan Vernon (GBR/NSN) 2.4. Maikel Zijlaard (NED/TUD) 4.5. Laurence Pithie (NZL/RBH) 4....