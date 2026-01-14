El dominio de "Sincaraz" y Sabalenka se ponen en juego en Australia

El tenis mundial vive desde hace dos años una doble tiranía, con el dominio de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en el circuito masculino y de Aryna Sabalenka en el femenino, una supremacía que se pondrá en juego a partir del domingo en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada.

- Lucha por el trono en la ATP -

Es la nueva rivalidad del tenis mundial. Hasta tiene nombre no oficial, "Sincaraz", jugando con el apellido de ambos tal y como se hizo en su día con Roger Federer y Rafael Nadal, que dieron origen a "Fedal".

En los dos últimos años, Alcaraz y Sinner se han repartido todos los títulos del Grand Slam, con cuatro para cada uno, aunque el italiano se ha mostrado intratable en Australia, donde ha levantado el trofeo en las dos últimas ediciones, mientras que el español nunca ha superado los cuartos de final en Melbourne.

Pero Alcaraz, que tiene 22 años, dos menos que Sinner, cuenta con más grandes (6-4) y en caso de ganar en Melbourne lograría completar antes el Grand Slam.

Fuera de la pista ambos exhiben una buena amistad, demostrando que la rivalidad no tiene por qué convertirse en animadversión personal.

- ¿Al fin récord para Djokovic? -

Seguramente, el único tenista capaz de romper ese dominio sea Novak Djokovic.

El veterano tenista serbio tiene el récord de victorias en Australia (10) y acumula 24 Grand Slam, los mismos que la legendaria australiana Margaret Court.

Pero a Djokovic se le resite ese 25º título que le colocaría como el primer tenista de la historia en alcanzar esta cifra. La edad y las lesiones están mermando la capacidad del serbio de 38 años y esta semana se retiró de un torneo preparatorio en Adelaida con el argumento de "no estar físicamente listo".

Su declive, además, ha coincidido con la irrupción de Sinner y Alcaraz, contra los que no ha tenido posibilidades en los Grand Slams en los dos últimos años (su último grande fue el US Open en 2023).

El año pasado alcanzó las semifinales de los cuatro grandes, pero no se clasificó para ninguna final.

Por el momento se ha negado a fijar una fecha de retiro y recientemente subrayó que tiene como objetivo los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde defendería el título logrado en París 2024.

- ¿Quién puede parar a la N.1?

En 2025, Sabalenka acabó como N.1 mundial de la WTA por segundo año consecutivo y su reinado actual es poco menos que incontestable, pese a que el tenis femenino es mucho más propicio a las sorpresas que el masculino.

La bielorrusa (27 años) logró el pasado año cuatro títulos, la mayor cifra en el circuito WTA, incluido su cuarto Grand Slam, el US Open.

También jugó las finales de Australia y Roland Garros y en Wimbledon se quedó en semifinales.

Ante este dominio, ¿quién puede pararla? La estadounidense Madison Keys demostró el año pasado en Melbourne que no es imbatible, lo mismo que su compatriota Coco Gauff en Roland Garros.

Más recientemente incluso, la kazaja Elena Rybakina le ganó la final del Masters.

Estas tenistas y otras como la polaca Iga Swiatek (ex N.1 mundial y seis veces campeona de Grand Slams) y la norteamericana Amanda Anisimova (su verdugo en Wimbledon) ya han demostrado en el pasado que pueden derrotar a la tigresa bielorrusa (como se le conoce en el circuito por el tatuaje que tiene en su antebrazo izquierdo).

Una de las atracciones del cuadro femenino será Venus Williams, siete veces campeona de Grand Slam, que se convertirá a sus 45 años en la tenista de mayor edad en jugar en el Grand Slam australiano luego de haber recibido una invitación de la organización.

- Horarios nocturnos y calor -

En los últimos años, los torneos de tenis más importantes se han caracterizado por ampliar sus horarios, sobre todo por la noche, con jornadas maratonianas que a veces acaban bien entrada la madrugada.

El Abierto de Australia es uno de los ejemplos más representativos, pese a los esfuerzos de los organizadores por tratar de mejorar la situación.

En 2023, el británico Andy Murray explotó durante su partido contra el local Thanasi Kokkinakis, que acabó a las 04H05 locales: "¿Qué hacemos jugando a las tres de la mañana?", exclamó un rato antes.

Jugar por la noche también ha sido una manera de luchar contra el calor, que a comienzos de año hace estragos en Australia.

La semana pasada se registraron temperaturas superiores a los 40ºC, aunque les previsiones auguran algo de lluvia y mínimas de 13ºC, lo que puede dar un respiro a los tenistas.