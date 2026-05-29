El ecuatoriano Jhonatan Narváez, ganador de tres etapas, se retira del Giro

El ecuatoriano Jhonatan Narváez, ganador de tres etapas del Giro de Italia, abandonó este viernes durante la 19ª jornada, lo que permite al francés Paul Magnier asegurarse prácticamente la conquista del maillot ciclamen de la clasificación por puntos.

El corredor del equipo UAE, que no se encontraba bien, abandonó la carrera poco después de la salida de la etapa reina de esta 109ª edición del Giro.

"Ayer, el ecuatoriano sufrió una pequeña caída cuando regresaba al autobús, lo que le provoca dolores en el exigente recorrido de hoy. Se marcha a casa con tres victorias de etapa y dos días con el maillot ciclamen", explicó su equipo, UAE.

Narváez era el principal rival de Magnier en la clasificación por puntos.

A dos días de la llegada final a Roma, el velocista francés se encuentra ahora en una posición ideal para ganar esta clasificación del maillot ciclamen, con 92 puntos de ventaja sobre el italiano Jonathan Milan.