El emocionante encuentro entre paratletas huérfanos y su profesora en París

Una de las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania fue la dispersión de los ucranianos por todo el mundo, separando a familias y amigos. Pero en los Juegos Paralímpicos de París se produjo un emotivo encuentro entre una profesora y dos deportistas huérfanos ucranianos.

Los jugadores de bádminton Oksana Kozyna y Oleksandr Chyrkov abandonaron la ciudad de Dnipro en cuanto se produjo la invasión, en febrero de 2022, y se refugiaron en Francia.

Svitlana Shabalina, la profesora que les llevaba comida al orfanato en el que crecieron y que les motivó para que hicieran deporte, también huyó de su país natal y se marchó a Suecia a comienzos de 2024.

Ni Oksana ni Oleksandr eran huérfanos en el sentido estricto de la palabra.

Oksana Kozyna nació sin el hueso del peroné en una pierna y sus padres decidieron que no podían cuidarla, aunque se reencontraron con ella cuando cumplió los 15 años.

Oleksandr Chyrkov fue atropellado por un coche que le dejó gravemente herido a los 8 años. Su madre, que lo visitó tan solo dos veces en los dos años que estuvo en el hospital, lo abandonó y acabó en un orfanato, que atendía entre 60 y 70 niños con discapacidad.

- "Eran como mis hijos" -

El entrenador del equipo de parabádminton Dmytro Zozulya dijo que se quedó conmocionado por el lamentable estado en el que se encontraba el orfanato cuando fue a visitarlo para intentar reclutar a niños que jugaran al bádminton cuando este deporte fue admitido como paralímpico en Tokio-2020.

En medio de la miseria del centro, se encontraba la bondad y la consideración de Shabalina, quien enseñaba manualidades en una escuela asociada al orfanato. Esto la convirtió en una "segunda madre" para Kozyna.

"Era su profesora, pero me preocupaba por ellos porque eran huérfanos", afirmó Shabalina. "Eran como mis hijos".

Cuatro deportistas de ese orfanato han competido en París y Shabalina no puede evitar que le brillen los ojos cuando piensa en el éxito que han alcanzado.

Kozyna hizo historia al convertirse en la primera jugadora de parabádmiton ucraniana en ser campeona del mundo en 2022, mientras que Chyrkov, de 28 años, ganó una medalla de plata en el campeonato europeo del pasado año.

"Sentí muchas emociones. Estoy tan entusiasmada y tan orgullosa de ellos", señaló Shabalina.

- "Apocalipsis, tsunami" -

Kozyna, que alcanzó las semifinales paralímpicas, y Chyrkov, que se despidió en la fase de grupos, es todo lo que queda de los alrededor de 20 jugadores de parabádminton que Zozulya reclutó.

"Algunos se fueron del país, otros se marcharon a otras regiones, la guerra es aterradora", indicó Zozulya.

"La primera vez fue... Nunca lloro, pero cuando llegó la guerra comencé a llorar todos los días porque tengo tres hijos pequeños".

De repente tienes que "parar de trabajar, no puedes comprar comida, es imposible, tienes coche pero no gasolina, así no se puede vivir", afirmó.

"Los niños no pueden ir a la escuela, no tenemos refugios contra las bombas, tienes que permanecer en casa y, por supuesto, todo el mundo está conmocionado, como en estado de pánico".

"Es como el apocalipsis, un tsunami".

Ahora Kozyna, Chyrkov y Zozulya viven con sus familias en el norte de Francia, gracias a Christophe Guillerme, presidente del club de bádminton de Wambrechies-Marquette (dos localidades junto a la frontera belga) quien respondió a la petición de ayuda del entrenador gracias a un conocido común.

"Los sacamos de Ucrania y organizamos tres o cuatro sesiones de entrenamiento a la semana", dijo Guillerme, quien convenció a empresas de que financiaran sus gastos de vivienda.

"Necesitaban participar en competiciones y sumar puntos para poder estar en París-2024, así que los financiamos para ir a Canadá, Irlanda, jugar allí torneos y ser capaces de obtener la clasificación necesaria para París".

Kozyna de 29 años llevaba sin ver a su profesora Shabalina desde hacía "aproximadamente cuatro años", Chyrkov cenó con ella en Suecia en mayo, y su presencia en París le desconcertó.

"Al principio no la reconocí, pero cuando lo hice, no me lo podía creer, era como un sueño", reconoció la jugadora de parabádminton.