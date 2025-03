El entrenador del Real Madrid será juzgado por fraude fiscal el miércoles y el jueves

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, será juzgado el miércoles y jueves en la capital de España por haber evadido presuntamente más de un millón de euros en 2014 y 2015, informó este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Un portavoz de este tribunal explicó que el entrenador italiano tendrá que estar presente en este juicio, en el que la fiscalía solicita para él una pena de cuatro años y nueve meses de cárcel.

Los hechos de los que se acusa a Ancelotti, de 65 años, habrían ocurrido en su primera etapa como entrenador del Real Madrid (2013-2015), al que regresó en 2021.

La fiscalía de Madrid le imputa dos delitos contra la Hacienda Pública por haber defraudado presuntamente más de un millón de euros (1,1 millones de dólares) en los ejercicios de 2014 y 2015 al eludir declarar sus ingresos procedentes de derechos de imagen.

En una conferencia de prensa este viernes previa al partido de La Liga del sábado contra el Leganés, Ancelotti dijo que tenía ganas de declarar.

"No estoy preocupado. Me molesta que digan que he defraudado, pero voy a declarar con ilusión", explicó.

El que fue jugador del AC Milan, con el que ganó dos Copas de Europa, es el entrenador que más Champions League ha conquistado, 5, tres de ellas con el Real Madrid.

- Omisiones voluntarias -

Según la administración fiscal española, Ancelotti declaró sus ingresos como entrenador del Real Madrid en 2014 y 2015, pero no los procedentes de derechos de imagen y otras fuentes, como algunas propiedades inmobiliarias.

"A pesar de que él mismo afirmó su condición de residente en España a efectos fiscales y de que reflejó que su domicilio estaba en Madrid, solo consignó en sus declaraciones de la renta las retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid", explicó la fiscalía.

Los ingresos por derechos de imagen fueron, de acuerdo con el ministerio público, de 1,2 millones de euros en 2014 (1,3 millones de dólares) y de 2,9 millones (3 millones de dólares) en 2015.

Según un documento judicial consultado por AFP, Ancelotti reconoció los hechos durante la investigación.

Para el ministerio público, las omisiones de Ancelotti en sus declaraciones de impuestos fueron voluntarias, ya que el técnico italiano "acudió a un 'complejo' y 'confuso' entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas para canalizar el cobro de los derechos de imagen".

De esta forma "simuló" la cesión de sus derechos a entidades "carentes de actividad real" domiciliadas fuera de España "persiguiendo así la opacidad de cara a la Hacienda Pública española", agrega el comunicado, citando los términos que utiliza la Fiscalía en su escrito.

- En la estela de Messi y Ronaldo -

Ancelotti, según el ministerio público, acordó de forma "paralela" a su firma como entrenador del Real Madrid, un contrato privado con el club por el que le cedía el 50% de sus derechos de imagen.

El otro 50% lo poseía una sociedad "innominada" y "no determinada" que "actuó en nombre y representación del entrenador italiano", precisa la misma fuente.

Ancelotti no es la primera estrella del balón que tiene problemas con el fisco español.

Acusados también de fraude fiscal, los entonces astros del FC Barcelona, Lionel Messi, y del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, fueron condenados a multas millonarias y penas de 21 y 24 meses de prisión respectivamente, que fueron sustituidas por el pago de sendas sanciones económicas.

En España, no obstante, las penas menores a dos años a personas sin antecedentes penales no suelen llevar a prisión.