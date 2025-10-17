El equipo ciclista Lotto confirma su proyecto de fusión con Intermarché

El Lotto, el equipo más antiguo del pelotón, confirmó este jueves haber presentado un dosier ante la Unión Ciclista Internacional (UCI) de cara una fusión con el Intermarché, otra formación belga, con vistas a la próxima temporada.

Este proyecto anticipa "el regreso del equipo a World Tour", la élite del ciclismo, "luego de tres años de ausencia", indica el Lotto en su comunicado.

La formación belga explica que corresponde ahora a la UCI el examen del dosier de la licencia.

Aunque desde el punto de vista deportivo el Lotto ha vivido unas últimas temporadas positivas, sobre todo con la eclosión de Arnaud De Lie, en el plano económico vio la retirada de varios patrocinadores.