El eritreo Seare campeón del mundo de 5 km por delante de Ingebrigtsen

El joven eritreo Dawit Seare (21 años) dio la sorpresa este sábado por las calles de Copenhague, en Dinamarca, al proclamarse campeón de los 5 kilómetros en los Mundiales de atletismo en ruta por delante del favorito noruego Jakob Ingebrigtsen.

En una carrera muy rápida, Seare tomó la delantera a aproximadamente un kilómetro de la meta e incluso llegó a tener por momentos más de una decena de metros de ventaja sobre Ingebrigtsen.

El noruego, campeón de Europa en agosto y campeón Ultimate la semana pasada en los 5.000 m tras un año y medio de lesión en un tendón de Aquiles, intentó después una remontada adelantando a un Seare que hacía gestos de dolor a unas decenas de metros de la meta.

Pero Seare apretó y cruzó la línea deteniendo el crono en 12 minutos 56 segundos, por delante de Ingebrigtsen (12:59), mientras que otro eritreo, el jovencísimo Saymon Amanuel (19 años), completó el podio (13:00).