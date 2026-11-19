El esloveno Primoz Roglic, cuatro veces ganador de la Vuelta a España, firmó por un año con el equipo NSN Cycling, anunció este miércoles el conjunto suizo.El corredor de 37 años firmó hasta la temporada 2027 y competirá junto al ecuatoriano Richard Carapaz, quien selló un contrato de dos años el mes pasado."Roglic aporta un extraordinario palmarés, una experiencia invaluable y una capacidad probada para rendir en los escenarios más grandes del ciclismo", señaló NSN en un comunicado.El expedalista del Red Bull BORA fue saltador de esquí y ha conseguido 93 victorias como ciclista profesional."Siempre me gustan los desafíos", afirmó el esloveno. "Por eso estoy aquí, para enfrentarlos juntos y ver qué nos depara el futuro".Roglic fue segundo en el Tour de Francia de 2020.El mes pasado se impuso en la contrarreloj del Campeonato de Europa, disputado en su patria.