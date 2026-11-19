El esloveno Primoz Roglic, cuatro veces ganador de la Vuelta a España, firmó por un año con el equipo NSN Cycling, anunció este miércoles el conjunto suizo.

El corredor de 37 años firmó hasta la temporada 2027 y competirá junto al ecuatoriano Richard Carapaz, quien selló un contrato de dos años el mes pasado.

"Roglic aporta un extraordinario palmarés, una experiencia invaluable y una capacidad probada para rendir en los escenarios más grandes del ciclismo", señaló NSN en un comunicado.

El expedalista del Red Bull BORA fue saltador de esquí y ha conseguido 93 victorias como ciclista profesional.

"Siempre me gustan los desafíos", afirmó el esloveno. "Por eso estoy aquí, para enfrentarlos juntos y ver qué nos depara el futuro".

Roglic fue segundo en el Tour de Francia de 2020.

El mes pasado se impuso en la contrarreloj del Campeonato de Europa, disputado en su patria.