El español Acosta domina los ensayos clasificatorios de MotoGP en Hungría

El español Pedro Acosta (KTM) firmó el viernes el mejor tiempo de los ensayos clasificatorios del Gran Premio de Hungría, octava cita de las veintidós del Mundial de MotoGP.

Bajo un cielo cubierto y con una temperatura de unos 19 grados centígrados -diez más en la pista-, ningún piloto pudo responder a la supremacía de la KTM del murciano, que superó en cuatro décimas al italiano Fabio Di Giannantonio, que lleva los mandos de una Aprilia de la escudería VR46, fundada por la estrella Valentino Rossi.

El español Raúl Fernández, con una Aprilia de la escudería Trackhouse, fue tercero en la hoja de tiempos del día, delante de su compatriota Fermín Aldeguer (Ducati-Gresini) y del japonés Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse).

El líder de la general del Mundial y ganador el pasado fin de semana en Mugello, el italiano Marco Bezzecchi, solo fue sexto con su Aprilia oficial.

El vigente campeón mundial, el español Marc Márquez, fue séptimo, después de la doble operación -pie y hombro derechos- sufrida hace apenas un mes.

El segundo de la general del Mundial, el español Jorge Martín, que está a 17 puntos de Bezzecchi, fue noveno con la segunda Aprilia oficial.

Los pilotos que terminaron en el Top 10 de estos ensayos acceden directamente a la Q2 de la sesión clasificatoria del sábado, que determinará el orden de la parrilla de salida de la carrera esprint de ese día y de la carrera del Gran Premio del domingo.

- Clasificación de los ensayos clasificatorios del Gran Premio de Hungría de MotoGP en Balatonfokajar:

1. Pedro Acosta (ESP/KTM) 1:36.827 (Q)

2. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) a 0.413 (Q)

3. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) 0.501 (Q)

4. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 0.613 (Q)

5. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 0.654 (Q)

6. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 0.675 (Q)

7. Marc Márquez (ESP/Ducati) 0.733 (Q)

8. Diogo Moreira (BRA/Honda-LCR) 0.881 (Q)

9. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 0.907 (Q)

10. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 0.933 (Q)

11. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 1.044

12. Toprak Razgatlioglu (TUR/Yamaha-Pramac) 1.098

13. Luca Marini (ITA/Honda) 1.122

14. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 1.159

15. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 1.176

16. Joan Mir (ESP/Honda) 1.197

17. Iker Lecuona (ESP/Ducati-Gresini) 1.222

18. Brad Binder (RSA/KTM) 1.238

19. Maverick Viñales (ESP/KTM-Tech3) 1.282

20. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 1.509

21. Álex Rins (ESP/Yamaha) 2.846

22. Cal Crutchlow (GBR/Honda-LCR) 2.907

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