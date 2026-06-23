El español Aday Mara es elegido en el puesto 12 del Draft por los Thunder

Flamante campeón universitario en Estados Unidos, el español Aday Mara fue elegido este martes por los Oklahoma City Thunder en el duodécimo lugar del Draft de la NBA.

Al español, de 2,21 metros de altura, lo secundó después en esta ceremonia en Nueva York su compatriota Sergio de Larrea, elegido en el puesto 25.

Ningún jugador español era elegido en una posición más alta que Mara desde Ricky Rubio, que fue quinto en 2009.

Pau Gasol sigue en lo alto de esa lista con su tercer lugar en 2001.

Mara, de 21 años, llegaba al Draft con el impulso del campeonato universitario ganado en abril con los Michigan Wolverines, un título que ningún español había logrado.

"Súper contento de poder representar al país en la NBA", dijo a la prensa tras bajar del escenario. "Este es otro pasito más. Cada año estamos subiendo más los españoles en la liga".

Mara fue el primer pívot puro en subir al escenario del Barclays Center de Brooklyn (Nueva York) aunque lo hizo varios escalones por debajo de lo esperado.

Después de que los Bucks y los Warriors lo dejaran pasar, los Thunder apostaron por este gigante que, además de intimidar en defensa, tiene una gran visión de juego y una buena mano para el tiro.

"Es bueno estar en un equipo como OKC, estoy emocionado de poder ayudar al equipo de la mejor manera posible", afirmó. "Es un grandísimo sitio para jugar al máximo nivel de la NBA, aprender y entrenar todos los días con jugadores top".

Oklahoma City, campeón de la NBA en 2025, se hace así con un defensor del tamaño del fenómeno francés Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, contra el que se estrellaron en los pasados playoffs.

"Creo que tomará un tiempo de ajuste pero estoy emocionado de poder jugar frente a Wembanyama", afirmó Mara.

Hijo de un jugador de básquet y una jugadora de voleibol, el pívot se formó en las categorías inferiores del Zaragoza, con el que llegó a disputar una temporada en la ACB -máxima categoría en España- antes de cruzar el Atlántico.

Tras dos decepcionantes años en UCLA, Mara hizo una última apuesta por el básquet universitario mudándose a Michigan, donde explotó la última temporada con promedios de 12,1 puntos, 6,8 rebotes, 2,4 asistencias y 2,6 tapones.

Por primera vez desde 2021, un segundo jugador español fue elegido en la primera ronda, el base Sergio de Larrea.

El jugador del Valencia Basket, de 20 años, fue elegido en el lugar 25 por Los Angeles Lakers pero, según ESPN, esa selección fue enviada a los New York Knicks a cambio del puesto 24 y otras compensaciones.