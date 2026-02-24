El español Dujshebaev será el próximo seleccionador francés de balonmano

La antigua estrella del balonmano español, Talant Dujshebaev, será el próximo seleccionador de Francia, en sustitución de Guillaume Gille, anunció este martes a la prensa el presidente de la Federación Francesa de Balonmano, Philippe Bana.

"Para muchos es una revolución", añadió Bana, porque los Bleus sólo tuvieron un único seleccionador extranjero en su historia, el alemán Bernhard Kempa, en 1958.

Dujshebaev (57 años), nacido en la actual Kirguistán (entonces una de las repúblicas soviéticas), conquistó cuatro Ligas de Campeones como entrenador, la última de ellas con el Kielce polaco, al que dirige desde 2014.

Padre de los internacionales españoles Alex Dujshebaev y Daniel Dujshebaev, es considerado uno de los mejores jugadores del mundo de los años 1980 y 1990, en los que fue internacional con la URSS, Rusia, y finalmente con España.

Francia ha sido la mejor selección de las últimas décadas, con tres títulos olímpicos (2008, 2012 y 2020), cinco mundiales (1995, 2001, 2009, 2011, 2015 y 2017) y cuatro títulos europeos (2006, 2010, 2014 y 2024).