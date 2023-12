El español Fernando Díaz del Río hace historia en la natación artística

La fecha del 17 de julio de 2023 quedará para siempre grabada en la historia de la natación y del deporte en general. Ese día, en la ciudad japonesa de Fukuoka, el español Fernado Díaz del Río se convirtió en el primer hombre campeón del mundo de natación artística en solo.

Una prueba de dúo mixto ya existía en los Mundiales desde la edición de 2015 en Kazán, pero era la primera vez que una categoría masculina figuraba en el programa de los Mundiales absolutos.

La natación artística, disciplina históricamente femenina y conocida como 'natación sincronizada' hasta 2012, se abrió por primera vez a las pruebas masculinas en solo con ocasión de los campeonatos de Europa disputado sen Roma en 2022, donde el italiano Giorgio Minisini se convirtió en el primer campeón, tanto en la prueba libre como la técnica.

Un año después, Fernando Díaz del Río, subcampeón europeo de la prueba técnica, conquistó el oro tras superar al estadounidense Kenneth Gaudet y al kazajo Eduard Kim, que completaron ese podio histórico.

El nadador canario de 20 años, no obstante, no podrá optar a la medalla olímpica en París el próximo verano boreal, ya que en el programa de los Juegos en la capital francesa no habrá aún la categoría de solo masculino, aunque los hombres si podrán participar en las pruebas por equipos.